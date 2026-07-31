Kollision mit Auto: 13-Jähriger auf 69-km/h-Scooter unterwegs

Ein Unfall, ein Hubschrauber – und eine Aussage, die dem Tempotest nicht standhält.

In Ebreichsdorf im Bezirk Baden ist am Mittwochnachmittag ein 13-Jähriger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Der Jugendliche erlitt dabei auch einen Schock und musste mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 9″ in die Klinik Donaustadt nach Wien-Donaustadt geflogen werden.

Der Autofahrer hatte auf der Bahnstraße, kurz vor der Kreuzung mit dem Radweg in Weigelsdorf, bereits sein Tempo gedrosselt. Dennoch kam es zur Kollision mit dem 13-Jährigen – sein Begleiter konnte noch rechtzeitig ausweichen und blieb unverletzt. Beide Jugendlichen trugen zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm.

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Gefährliche E-Scooter

Ein 16-Jähriger, der gemeinsam mit dem Jüngeren unterwegs gewesen war, gab gegenüber der Polizei an, die beiden seien mit „höchstens Tempo 30 bis 40 gefahren“. Ein anschließender Funktionstest der beiden E-Scooter ergab laut einer Polizeiaussendung vom Freitag jedoch, dass die Fahrzeuge Geschwindigkeiten von bis zu 69 km/h erreichten – fast das Dreifache der gesetzlich erlaubten 25 km/h.

Da die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei dem Test deutlich überschritten wurde, werden die Fälle nun der Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht.