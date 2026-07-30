Schwerer Unfall: Lenkerin eingeklemmt – Hubschrauber im Einsatz

Ein Nachmittag auf der B15 endet für eine Autofahrerin im Straßengraben – eingeklemmt, verletzt, auf Rettung angewiesen.

Auf der B15 zwischen Donnerskirchen und Hof am Leithagebirge kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall. Gegen 15.25 Uhr verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und landete seitlich im Straßengraben. Die Frau wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt.

Die Freiwillige Feuerwehr Donnerskirchen rückte umgehend aus. Am Einsatzort klagte die Lenkerin über heftige Schmerzen im Rücken. Ein Feuerwehrsanitäter gelangte über den Kofferraum ins Fahrzeuginnere und kümmerte sich um die Verletzte, während die übrigen Einsatzkräfte parallel mehrere mögliche Rettungswege vorbereiteten, um sie so schonend wie möglich zu befreien.

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Rettung per Hubschrauber

Kurz darauf traf der Notarzthubschrauber „Christophorus 18″ am Unfallort ein. In Abstimmung mit dem Notarzt entschieden die Einsatzkräfte, die Frau mithilfe einer Schaufeltrage durch die Frontscheibe aus dem Wrack zu retten. Anschließend wurde sie dem Rettungsdienst übergeben und mit Verletzungen unbestimmten Grades per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Im Anschluss an die Personenrettung musste das stark beschädigte Fahrzeug geborgen werden. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.