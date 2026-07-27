Auto kracht gegen Mauer und Laterne: 21-Jährige verletzt

Spät nachts endet eine Fahrt in Wels abrupt – eine 21-Jährige verliert die Kontrolle, und die Folgen sind massiv.

Ort des Geschehens

Eine 21-jährige Frau aus Linz verlor auf der Salzburger Straße in Wels kurz nach einer Kreuzung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen eine Zaunmauer. Der Aufprall war so heftig, dass die Mauer erheblichen Schaden nahm. Anschließend schleuderte das Auto gegen eine Straßenlaterne, die dem Aufprall nicht standhielt und zu Boden fiel.

Bewusstlos neben Wrack

Gegen 23 Uhr wurden Einsatzkräfte in den Welser Stadtteil Lichtenegg alarmiert. Bei ihrer Ankunft fanden die Helfer die junge Frau neben dem Wrack liegend vor – sie war laut Polizei vorübergehend nicht ansprechbar. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie mit Verletzungen ins Klinikum Wels eingeliefert.

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Gegenüber den Einsatzkräften gab sie an, ihr wäre während der Fahrt schwarz vor Augen geworden. Ein weiteres Fahrzeug sei nach ihren Angaben nicht an dem Unfall beteiligt gewesen. Das stark beschädigte Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Sperrung & Zeugenaussagen

Der betroffene Streckenabschnitt war für rund 45 Minuten gesperrt, der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.

Laut einem Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten soll die Lenkerin Augenzeugen zufolge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.