Streit eskaliert brutal: Messer-Opfer landet auf OP-Tisch

Ein Parkplatz in Tirol wird zum Tatort: Ein Mann sitzt in seinem Auto – dann greift sein Gegenüber zum Messer.

Auf einem Parkplatz in Radfeld im Bezirk Kufstein kam es am Nachmittag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der ein Mann schwere Verletzungen erlitt.

Messerangriff im Auto

Gegen 14.45 Uhr gerieten zwei 30-jährige türkische Staatsbürger in einen Streit, der schließlich in Gewalt mündete. Einer der beiden Männer griff den anderen mit einem Messer an – das Opfer befand sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug. Es erlitt schwere Stich- und Schnittverletzungen an Armen und Händen und musste umgehend in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden, wo es operiert wurde.

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Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang ungeklärt und Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen. Die Behörden haben die Untersuchungen unmittelbar nach dem Vorfall aufgenommen. Ziel ist es, sowohl den genauen Ablauf des Angriffs als auch mögliche Motive zu rekonstruieren.

Ob dem Vorfall eine persönliche Auseinandersetzung vorausging oder ob es sich um einen spontan eskalierten Konflikt handelt, ist derzeit noch offen.