Messerangriff in Wien-Floridsdorf: Täter auf der Flucht

Ein Streit eskaliert brutal – mitten in Wien-Floridsdorf endet er mit einem Messerangriff. Der Täter ist flüchtig.

In Wien-Floridsdorf ist es zu einem Messerangriff auf einen 37-jährigen Mann gekommen, der einen umfangreichen Polizeieinsatz nach sich zog. Die Behörden fahnden weiterhin nach dem unbekannten Täter und sind auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Streit als Auslöser

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Verletzte blutend auf einem Gehsteig in Wien-Floridsdorf aufgefunden. Ein Zeuge schilderte, dass dem Angriff ein Streit vorausgegangen war: Als der 37-Jährige versuchte, mit seinem E-Scooter zu flüchten, ging der unbekannte Mann mit einem Messer auf ihn los. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Leopold-Ferstl-Gasse. Die Berufsrettung Wien versorgte den Verletzten vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus.

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Fahndung läuft

Unmittelbar nach dem Vorfall leitete die Polizei eine Fahndung ein, die bislang ohne Ergebnis blieb. Der gesuchte Täter wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben, mit schwarzen lockigen Haaren, vermutlich arabischer Herkunft, und war zum Tatzeitpunkt mit einer grauen Bomberjacke, blauen Jeans und weißen Schuhen bekleidet.

Die Ermittlungen liegen beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 01 31310 67800 zu melden.