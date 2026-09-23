Messerattacke in Favoriten: 57-Jähriger schwer verletzt

Schreie alarmieren Passanten, der Angreifer flüchtet: In Wien-Favoriten wurde ein 57-Jähriger durch mehrere Messerstiche schwer verletzt.

In der Neilreichgasse in Wien-Favoriten wurde am Dienstag gegen 12 Uhr ein 57-jähriger Mann schwer verletzt. Ein 22-jähriger rumänischer Staatsbürger soll ihm mehrere Messerstiche in den Oberkörper versetzt haben. Passanten wurden auf die Schreie des Opfers aufmerksam und eilten ihm zu Hilfe. Daraufhin soll der Angreifer von dem Mann abgelassen haben und in Richtung Altes Landgut geflüchtet sein.

Festnahme am selben Tag

Die Polizei leitete unmittelbar nach der Tat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Bei dem 22-jährigen Tatverdächtigen soll es sich um einen entfernten Verwandten des Opfers handeln. Im Zuge der Fahndung wurde der Mann schließlich an seiner Wohnadresse angetroffen und aufgrund einer von der Staatsanwaltschaft Wien erlassenen Festnahmeanordnung festgenommen.

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Der 57-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Trotz seiner schweren Verletzungen bestand laut Polizei keine Lebensgefahr.

Laufende Ermittlungen

Die Ermittlungen zu Tatmotiv und näheren Hintergründen des Vorfalls werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt und dauern derzeit noch an.