Betrunkener Gefahrgut-Fahrer gestoppt – Führerschein weg

Gefahrgut, Alkohol am Steuer – ein Lkw-Fahrer auf der A1 sorgt für einen gefährlichen Einsatz der Autobahnpolizei.

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer türkischer Herkunft ist am Dienstagnachmittag auf der Raststation Ansfelden Nord an der A1 von der Autobahnpolizeiinspektion Haid kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann einen Klein-Lkw mit Gefahrgutladung lenkte und dabei einen Alkoholgehalt von 1,10 Promille aufwies.

Kontrolle mit Folgen

Gegen 15.50 Uhr fiel den Polizisten bei der Kontrolle neben technischen Mängeln am Fahrzeug auch der deutliche Alkoholgeruch des Fahrers auf. Die Kennzeichnungen des Klein-Lkws wiesen eindeutig auf einen Gefahrguttransport hin. Ein daraufhin durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht.

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Im Anschluss übernahm die Landesverkehrsabteilung Oberösterreich die weiteren Amtshandlungen. Dem Fahrer wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung zur Abdeckung möglicher Forderungen eingehoben.

Die Anzeigen wurden an die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land weitergeleitet.