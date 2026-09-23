Smajlović vor Bosnien-Debüt: „Ich komme aus Srebrenica – ich gehöre hierher“ (VIDEO)

Vom Tribünengast zum Nationalspieler – Zinedin Smajlovic erlebt in Polen einen Abend, der sein Leben verändern wird.

Zinedin Smajlovic ist bereit, Bosnien und Herzegowina in der Nations League zu vertreten – und das mit einer Entschlossenheit, die keine Zweifel lässt.

Obwohl der Verteidiger in Schweden aufgewachsen ist, fiel seine Entscheidung zugunsten der bosnischen Nationalmannschaft. Am Freitag, dem 25. September, wartet auf die Mannschaft ein Auswärtsspiel gegen Polen – ein Duell, das gleich mehrfach historisch aufgeladen ist: Es ist nicht nur Teil des neuen Nations-League-Zyklus, sondern auch der Abend, an dem Edin Dzeko sein letztes Länderspiel für Bosnien und Herzegowina bestreiten wird.

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Klare Zugehörigkeit

Smajlovic, derzeit bei Olympiakos unter Vertrag, spricht offen über das emotionale Gewicht dieser Entscheidung. „Es ist wirklich ein Märchen“, sagt er – und meint damit nicht nur seine neue Rolle im Nationaldress, sondern auch die Aussicht, neben einer Ikone wie Dzeko auf dem Platz zu stehen. „Dzekos letzte Partie – es wird eine Ehre sein, mit ihm zu spielen.“ Von einer Wahl im eigentlichen Sinne will er dabei gar nicht sprechen: „Ich habe nicht gewählt. Ich gehöre hierher, ich bin Bosnier mit Leib und Seele und werde alles für mein Land geben.“

Noch nicht lange ist es her, dass Smajlovic Spiele der bosnischen Nationalmannschaft von der Tribüne aus verfolgte – zuletzt das Heimspiel gegen Montenegro. Nun wird er selbst im Trikot seines Landes auflaufen. Dabei wird er nicht allein sein: Die BH Fanaticosi, bekannt für ihre leidenschaftliche Unterstützung, werden als zwölfter Mann hinter der Mannschaft stehen. Und auch sein Vater wird in Polen dabei sein, um diesen besonderen Moment mitzuerleben.