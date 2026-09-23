Neue Zahlen zu Abschiebungen: So viele Menschen mussten Österreich verlassen

10.440 Ausreisen, 6.512 Asylanträge: Österreich legt neue Zahlen zu Asyl und Rückkehr vor.

Das Innenministerium verweist auf deutlich rückläufige Asylzahlen und eine hohe Zahl an Ausreisen. Bis Ende August 2026 mussten 10.440 Personen Österreich verlassen: 5.275 wurden zwangsweise außer Landes gebracht, 5.165 reisten eigenständig aus. Im selben Zeitraum wurden insgesamt 6.512 Asylanträge gestellt. Damit lag die Gesamtzahl der Ausreisen über jener der neu eingebrachten Asylanträge.

Millionen für Rückführungen

Aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ geht hervor, dass seit Jänner 2024 insgesamt mehr als 38.000 Menschen Österreich verlassen haben beziehungsweise außer Landes gebracht wurden. Für zwangsweise Außerlandesbringungen entstanden Kosten von rund 1,863 Millionen Euro im Jahr 2024, 1,599 Millionen Euro im Jahr 2025 und bislang 611.000 Euro im Jahr 2026. Programme zur freiwilligen Ausreise kosteten im selben Zeitraum rund 13 Millionen Euro.

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Österreich arbeitet zudem gemeinsam mit Deutschland, Dänemark, Griechenland und den Niederlanden an sogenannten Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union. Bei einem Treffen am 4. September in Kopenhagen verständigten sich die fünf Staaten auf gemeinsame Grundsätze und weitere Gespräche mit möglichen Partnerstaaten. Ein konkretes Partnerland wurde offiziell noch nicht bekannt gegeben. Ziel ist es, ein Modell zu schaffen, in dem ausreisepflichtige Personen außerhalb der EU auf ihre Rückkehr vorbereitet werden können.

Drastischer Rückgang

Auch die Zahl der Asylanträge ist deutlich gesunken. Von Jänner bis August 2026 wurden österreichweit 6.512 Asylanträge gestellt – im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 11.898. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 45 Prozent. Noch stärker ging der Familiennachzug im Asylbereich zurück: Von Jänner bis August 2025 kamen auf diesem Weg 979 Personen nach Österreich, im selben Zeitraum 2026 waren es lediglich 60. Die Zahlen beziehen sich dabei ausschließlich auf den Familiennachzug im Asylbereich und nicht auf die allgemeine Familienzusammenführung nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsrecht.