Wien: Opfer flieht auf E-Scooter – Angreifer sticht trotzdem zu

Ein Streit in Wien-Floridsdorf eskaliert brutal – das Opfer flieht auf dem E-Scooter, der Angreifer schlägt trotzdem zu.

In Wien-Floridsdorf hat ein Messerangriff am Mittwochabend für Aufsehen gesorgt. Der Täter ist nach wie vor auf der Flucht.

Im Bereich der Schöpfleutnergasse, unweit des Bahnhofs Floridsdorf, geriet ein Mann in einen Streit mit einem bislang unbekannten Angreifer. Als das Opfer versuchte, auf seinem E-Scooter zu entkommen, wurde es von dem Mann von hinten mit einem Messer attackiert und verletzt. Der Vorfall ereignete sich laut Zeugenangaben im Zuge einer vorangegangenen Auseinandersetzung.

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Täter auf der Flucht

Die Polizeiinspektion Kürschnergasse rückte nach Eingang des Notrufs umgehend aus und leitete sofort eine Fahndung ein. Der Angreifer soll nach der Tat in Richtung Leopold-Ferstl-Gasse geflüchtet sein. Beschrieben wird er als etwa 170 Zentimeter groß, mit schwarzen lockigen Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug er eine graue Bomberjacke, Jeans und weiße Sneaker.

Die Ermittlungsbehörden sind auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer Angaben zur Tat oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 zu melden.