Messi sagt Argentinien endgültig Adiós

207 Länderspiele, 125 Tore, ein Weltmeistertitel – und nun der finale Vorhang: Buenos Aires bereitet sich auf einen historischen Abend vor.

Im ausverkauften Estadio Monumental in Buenos Aires verabschiedet sich Lionel Messi von der argentinischen Nationalmannschaft. Über 80.000 Fans werden dabei sein, wenn einer der größten Fußballer aller Zeiten sein letztes Länderspiel bestreitet.

Messis Abschied

Das Ende einer Ära war lange alles andere als sicher. Nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien hatte Messi seinen Abschied zunächst ins Auge gefasst – doch Teamchef Lionel Scaloni ließ keinen Zweifel daran, dass dieser Moment besonders gestaltet werden muss: „Ein Spieler wie er verdient das. Wenn wir ihm Tribut zollen wollen, müssen wir es jetzt tun.“ Verbandschef Claudio Tapia bestätigte schließlich, dass Messi seine Zusage gegeben hat.

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Seit seinem Länderspieldebüt im Jahr 2005 hat Messi 207 Einsätze für die Albiceleste absolviert und dabei 125 Treffer erzielt – beides Rekordmarken. Mit Argentinien holte er 2021 und 2024 die Copa América und krönte seine Karriere 2022 mit dem Weltmeistertitel.

Letzte Freundschaftsspiele

Bevor das große Abschiedsspiel im Estadio Monumental steigt, stehen für die Nationalmannschaft noch zwei Freundschaftsspiele auf dem Programm: am 30. September gegen Bolivien und am 3. Oktober gegen Burkina Faso. Das offizielle Abschiedsspiel findet dann am 6. Oktober 2026 gegen Benin statt.