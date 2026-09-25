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Preiserhöhung

Pakete werden in Österreich teurer

Pakete werden in Österreich teurer
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Pakete verschicken wird teurer – und nicht nur bei einem Anbieter könnte sich das bald im Geldbeutel bemerkbar machen.

Zum 1. Jänner 2027 wird DHL Express die Paketpreise in Österreich um durchschnittlich 5,4 Prozent anheben. Das Logistikunternehmen hat angekündigt, seine Tarife für den Paketversand in Österreich mit Beginn des Jahres 2027 entsprechend zu erhöhen.

Gründe der Erhöhung

Als Ursachen führt das Unternehmen gestiegenen Inflationsdruck, höhere Energiekosten sowie den wachsenden Aufwand durch neue Zoll-, Regulierungs- und Sicherheitsvorgaben nationaler und internationaler Behörden an. „Neben der Inflation wirken sich weiterhin Faktoren wie Energiekosten, Compliance-Anforderungen sowie administrative Aufwendungen im Zusammenhang mit neuen Zoll-, Regulierungs- und Sicherheitsvorgaben nationaler und internationaler Behörden auf die Kostenstruktur des Unternehmens aus.“

Österreichische Post

Anders als DHL Express hat die Österreichische Post bislang keine Anpassung ihrer Pakettarife angekündigt. Allerdings beobachtet das Unternehmen die möglichen Auswirkungen einer neuen LKW-Maut-Verordnung, die im Frühjahr 2027 in Kraft treten könnte und Preisveränderungen im Bereich von ein bis zwei Prozent nach sich ziehen könnte.

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KO KOSMO-Redaktion
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