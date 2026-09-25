VW und Audi rufen fast drei Millionen Autos zurück

Fast drei Millionen Fahrzeuge, ein gefährlicher Defekt – VW und Audi rufen massenhaft Autos zurück.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine umfangreiche Rückrufaktion für Fahrzeuge der Marken Volkswagen und Audi bekanntgegeben. Grund ist ein technischer Mangel an der Verschraubung des Lenkgetriebes. In Deutschland sind davon knapp eine Million Fahrzeuge betroffen, weltweit steigt die Zahl auf fast 2,16 Millionen VW- sowie rund 700.000 Audi-Fahrzeuge.

Betroffene Modelle

Auf VW-Seite umfasst der Rückruf die Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy und Golf, die zwischen dem 24. September 2013 und dem 1. Juli 2024 produziert wurden. Bei Audi betrifft die Maßnahme den Q3 aus dem Produktionszeitraum 31. Oktober 2017 bis 23. Mai 2024. Für Deutschland beziffert das KBA die Zahl der betroffenen Fahrzeuge auf rund 900.000 bei VW sowie 58.555 bei Audi. Erstmals hatte der ADAC auf den Rückruf hingewiesen.

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Kostenlose Reparatur

Fahrzeughalter können den Mangel mithilfe der jeweiligen Rückrufcodes beheben lassen: Für Audi gilt der Code 48 LG, für Volkswagen der Code 48 VS. Der Austausch der betroffenen Schrauben erfolgt kostenlos in einer autorisierten Vertragswerkstatt. Die Reparatur ist dringend empfohlen, da fehlerhafte Lenkverschraubungen im schlimmsten Fall zu einem Lenkungsausfall führen können.

Bisher sind keine Sach- oder Personenschäden bekannt, die auf diesen Defekt zurückzuführen sind.