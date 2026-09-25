Schule in Wien wird für 26,7 Millionen Euro erneuert

Floridsdorf baut um: Eine Wiener Volksschule wird für Millionen modernisiert – und soll bald weit mehr als nur Schule sein.

Die Volksschule am Marco-Polo-Platz in Wien-Floridsdorf steht vor einer grundlegenden Erneuerung. Mit einem Investitionsvolumen von rund 26,7 Millionen Euro sollen bis zum kommenden Schuljahr neue Kapazitäten entstehen. Die Stadt Wien beteiligt sich dabei mit bis zu 80 Prozent an den anfallenden Kosten.

Vorgesehen sind insgesamt 13 Klassenräume, eine Ganztagsbetreuung sowie weitere Einrichtungen. Die Sanierungsarbeiten umfassen eine vollständige Neugestaltung von Erdgeschoss und Keller, ergänzt durch kleinere Anbauten sowie die Errichtung von Multifunktionsräumen, einer Bibliothek und einem Speisesaal.

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Ökologischer Betrieb

Für den ökologischen Betrieb des Gebäudes sorgen eine Photovoltaikanlage sowie eine Heizanlage, die auf Wärmepumpe und Erdwärme setzt. Damit der Schulbetrieb während der Bauphase ohne Unterbrechung weitergeführt werden kann, steht ein Ersatzquartier zur Verfügung.

Wien-Floridsdorf erhält für das Vorhaben finanzielle Unterstützung durch eine Sonderförderung der Stadt Wien. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling betonte die Bedeutung des Projekts mit den Worten: „Am Marco-Polo-Platz entsteht eine Ganztagsschule mit Platz zum Lernen, Essen und Bewegen, und am Nachmittag nutzen auch die Jugendlichen aus dem Grätzl die neuen Sportplätze.“ Die Fertigstellung ist rechtzeitig vor Beginn des nächsten Schuljahres geplant.

Aufwertung des Grätzls

Das Modernisierungsvorhaben zielt nicht allein auf die Verbesserung der schulischen Infrastruktur ab, sondern soll das gesamte Umfeld aufwerten. Geplant sind Grünflächen sowie zwei neue Hartplätze auf der Fläche des bestehenden Hartplatzes. Bezirksvorsteher Georg Papai erklärte dazu: „Mit der Sanierung und Erweiterung der Volksschule am Marco-Polo-Platz schaffen wir mehr Platz und ein modernes Umfeld, in dem Kinder gut lernen und sich entwickeln können.“

Ab Herbst 2027 soll zudem ein neues Jugendzentrum in Betrieb gehen, das auch jungen Menschen aus dem Grätzl offenstehen wird. Die Klima- und Innovationsagentur Wien begleitet das Projekt, um die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Schülerinnen und Schüler in die Planung einzubinden.