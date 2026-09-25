Austrian Airlines streicht Nordatlantik – und setzt voll auf Asien

Austrian Airlines krempelt seinen Winterflugplan um – mit mehr Asien, mehr Sonne und einer überraschenden Umschichtung im Streckennetz.

Austrian Airlines plant für den Herbst 2026 eine deutliche Ausweitung ihres Streckennetzes. In der letzten Oktoberwoche kommen 100 zusätzliche Flüge hinzu, durch die zahlreiche klassische Sommerdestinationen in den Winterflugplan übernommen werden – darunter Ibiza, Alicante, Bilbao sowie Split an der kroatischen Dalmatinischen Küste.

Im Zuge des Angebotsausbaus werden die Verbindungen nach Palma de Mallorca um elf und jene nach Larnaka um 13 Flüge wöchentlich erhöht. Auch die Strecken nach Rom, Florenz und Neapel erhalten mehr Kapazität. Zusätzlich werden im Winterflugplan die Verbindungen nach Heraklion auf Kreta und Rhodos ausgebaut.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Asien im Fokus

Der Schwerpunkt des neuen Winterflugplans liegt auf Asien. Nach Malé auf den Malediven und Mauritius sind bis zu sieben wöchentliche Flüge vorgesehen, in den Semesterferien Anfang Februar 2027 sogar bis zu zehn. Bangkok wird im Jänner und Februar mit 14 wöchentlichen Verbindungen bedient, bis Ende März sind es 13 pro Woche. Dubai kehrt über Weihnachten und Silvester mit fünf Flügen pro Woche ins Programm zurück.

Als Ursache für die verstärkte Präsenz auf asiatischen Routen nennt die Fluggesellschaft die wachsende Reisenachfrage: „Hintergrund für die höheren Frequenzen in Asien ist […] die steigende Nachfrage.“ Um die dafür notwendigen Kapazitäten bereitzustellen, sind ab Jänner 2027 vorübergehende Einschränkungen im Nordatlantik-Programm geplant. Die Verbindungen nach Newark, Washington und Montreal bleiben davon unberührt.