E-Scooter-Unfall in Wien: Lenker lässt schwer verletzten 12-Jährigen zurück

Ein Zwölfjähriger bleibt schwer verletzt auf der Straße liegen – der E-Scooter-Lenker fährt einfach davon. Jetzt sucht die Polizei nach dem Unbekannten.

Ein zwölfjähriger Junge ist am Montagnachmittag bei einem E-Scooter-Unfall in Wien schwer verletzt worden. Der Fahrer des Gefährts flüchtete vom Unfallort, ohne dem Kind zu helfen.

Fahrer flüchtet

Gegen 17.15 Uhr ereignete sich der Unfall in einer Parallelstraße zur Pfalzgasse in Wien-Donaustadt. Der bislang unbekannte Lenker verlor die Kontrolle über den E-Scooter, touchierte einen Randstein und kam gemeinsam mit dem zwölfjährigen Mitfahrer zu Sturz.

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Während der Junge reglos am Boden liegen blieb, rappelte sich der jugendliche Lenker auf, stieg auf den E-Scooter und fuhr davon. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, leistete dem verletzten Kind sofort erste Hilfe.

Die Berufsrettung Wien übernahm anschließend die notfallmedizinische Versorgung und transportierte den Buben mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Laut dem behandelnden Arzt befindet sich der Junge in kritischem Zustand.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen hat das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernommen. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht die Identifizierung des geflüchteten E-Scooter-Fahrers.

Auf einem E-Scooter darf in Österreich nur eine Person fahren; die Mitnahme einer weiteren Person ist verboten. Seit 1. Mai 2026 ist dieses Verbot im Zuge der neuen E-Scooter-Regeln ausdrücklich in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben. Neben dem Verlassen der Unfallstelle dürfte der unbekannte Lenker damit auch gegen diese Bestimmung verstoßen haben.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Lenkers geben können, werden gebeten, sich beim Stadtpolizeikommando Wien-Donaustadt unter der Telefonnummer 01-31310-66230 zu melden.