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EU-Regeln

Digitaler Führerschein kommt: Das ändert sich für Autofahrer

Digitaler Führerschein kommt: Das ändert sich für Autofahrer
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Der Führerschein am Smartphone wird europaweit Realität: Die EU hat die Regeln für einen einheitlichen digitalen Führerschein beschlossen.

Die EU hat die Einführung eines einheitlichen digitalen Führerscheins beschlossen. Spätestens Ende 2030 soll dieser EU-weit als Standardformat dienen – auch in Österreich. Wer weiterhin eine physische Führerscheinkarte möchte, behält ausdrücklich das Recht darauf. Der digitale Führerschein soll über die europäische Digital Identity Wallet auf dem Smartphone abrufbar sein und EU-weit, etwa bei Verkehrskontrollen, überprüft werden können.

Rechtsgrundlage ist die Richtlinie (EU) 2025/2205 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein, die am 22. Oktober 2025 unterzeichnet und am 5. November 2025 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde.

Eigenständiges Format

Der neue EU-Führerschein ist nicht bloß eine digitale Kopie der bisherigen Plastikkarte, sondern ein eigenständiger, unionsweit standardisierter Nachweis der Lenkberechtigung. Digitaler und physischer Führerschein sollen hinsichtlich der Fahrberechtigung und ihrer administrativen Gültigkeit gleichwertig sein. Der digitale Nachweis wird nach gemeinsamen EU-Standards ausgestaltet und muss unter anderem sicher, interoperabel und in allen Mitgliedstaaten überprüfbar sein.

Österreichs Umsetzung

Österreich bietet bereits heute einen digitalen Führerschein über die App „eAusweise“ an. Dieser kann derzeit allerdings nur innerhalb Österreichs verwendet werden. Die neue EU-Regelung geht deutlich weiter: Sie schafft einen gemeinsamen digitalen Führerschein, der nach einheitlichen Standards ausgestellt und in allen Mitgliedstaaten anerkannt werden soll. Nach Angaben des Bundeskanzleramts soll der digitale EU-Führerschein spätestens Ende 2030 zum Standardformat werden. Wer weiterhin eine physische Karte möchte, kann diese auch künftig beantragen.

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