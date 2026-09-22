Lidl wächst in Bosnien weiter: Neuer Standort im Kanton Sarajevo geplant

Lidl baut sein Netz in Bosnien weiter aus und ein neuer Standort im Kanton Sarajevo nimmt konkrete Formen an.

Lidl weitet seine Präsenz in Bosnien und Herzegowina weiter aus. Im Kanton Sarajevo hat der deutsche Discounter einen neuen Standort in Ilijaš ins Visier genommen – als Teil einer umfassenderen Expansionsstrategie im Land, berichtet BiznisInfo. Die Vorbereitungen auf dem Gelände laufen bereits, der eigentliche Baubeginn steht jedoch noch aus.

Genehmigung ausstehend

Auf dem künftigen Lidl-Areal in Ilijaš wurden erste Arbeiten aufgenommen, die sich derzeit auf die Räumung und Herrichtung des Grundstücks beschränken. Hinweisschilder, die einen unmittelbar bevorstehenden Baustart ankündigen würden, sind am Standort noch nicht zu sehen.

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Gemeindevorsteher Amar Dovadzija bestätigte, dass die städtebauliche Genehmigung bereits vorliegt, die Baugenehmigung jedoch noch aussteht. „Der Bau hat noch nicht begonnen, aber alles läuft in diese Richtung“, so Dovadzija. Mit dem Grundstückseigentümer wurde bereits ein Vorvertrag abgeschlossen; der endgültige Vertrag soll nach Erteilung der Baugenehmigung unterzeichnet werden.

Dritter Standort

Mit dem geplanten Objekt in Ilijaš würde Lidl seinen dritten Standort im Kanton Sarajevo etablieren. Bereits fertiggestellt sind die Standorte in Halilovići und Vogošća, die derzeit noch auf die Aufnahme des Geschäftsbetriebs warten. Ein weiterer Standort ist in Koševo geplant. In Lukavica im benachbarten Istočno Sarajevo ist ebenfalls bereits ein Lidl-Markt fertiggestellt.

Die ersten Lidl-Filialen in Bosnien und Herzegowina sollen nach aktuellen Medienberichten im März 2027 eröffnen. Ein konkretes Eröffnungsdatum hat Lidl bislang jedoch nicht offiziell bekannt gegeben. Der Konzern sucht derzeit mehr als 1.000 neue Mitarbeiter:innen in mehr als 20 Städten und Gemeinden im ganzen Land.