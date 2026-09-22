Autofahrer aufgepasst: Zwei Tunnel bei Wien werden komplett gesperrt

Für Pendler im Großraum Wien und Niederösterreich gibt es in dieser Woche eine wichtige Ankündigung der ASFINAG: Zwei Tunnel werden in aufeinanderfolgenden Nächten für Kontroll- und Wartungsarbeiten vollständig gesperrt.

Tunnel-Sperrungen

Den Anfang macht der Tunnel Vösendorf: In der Nacht von Dienstag, 22. September, auf Mittwoch, 23. September, wird er von 22 Uhr bis 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Eine Nacht später folgt der Tunnel Rannersdorf: Von Mittwoch, 23. September, auf Donnerstag, 24. September, gilt dort ebenfalls zwischen 22 Uhr und 5 Uhr eine Vollsperre in beiden Richtungen.

Hintergrund sind notwendige Überprüfungs- und Wartungsarbeiten in beiden Tunnelanlagen. Dabei werden unter anderem sicherheitsrelevante Einrichtungen kontrolliert, um den Sicherheitsstandard in den Tunneln aufrechtzuerhalten.

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Empfehlungen für Fahrer

Wer in diesen Nächten unterwegs ist, muss auf die eingerichteten und beschilderten Umleitungsstrecken ausweichen. Die ASFINAG empfiehlt, die Hinweisschilder zu beachten und zusätzliche Fahrzeit einzuplanen. Wer die betroffenen Strecken regelmäßig befährt, sollte seine nächtlichen Fahrten entsprechend frühzeitig organisieren.

Aktuelle Verkehrsinformationen sind über die offizielle Website der ASFINAG sowie über deren App abrufbar, die Echtzeit-Updates zum Verkehrsgeschehen liefert.

Bei konkreten Fragen steht außerdem das Kundencenter der ASFINAG zur Verfügung.