Nach jahrelanger Pause: Zug zwischen Bosnien und Serbien kommt zurück

Nach jahrelanger Pause rollt bald wieder ein Zug zwischen Bosnien-Herzegowina und Belgrad – mit großer Bedeutung für die Diaspora.

Ab Dezember soll eine tägliche Zugverbindung zwischen Zvornik Novi in Bosnien-Herzegowina und Belgrad den Bahnverkehr zwischen den beiden Ländern wiederbeleben. Die entsprechende Vereinbarung wurde in Belgrad zwischen Vertretern der Eisenbahnen der Republika Srpska und des serbischen Bahnunternehmens Srbijavoz unterzeichnet.

Neue Verbindung ab Dezember

Die Vereinbarung über die internationale Personenverbindung wurde am 17. September in Belgrad zwischen den Željeznice Republike Srpske und Srbijavoz getroffen. Die Strecke zwischen Zvornik Novi und Beograd Centar soll ab Dezember wieder regelmäßig mit Personenzügen bedient werden.

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Die Züge sollen laut den bisherigen Ankündigungen täglich verkehren. Die Verbindung wird mit dem neuen Fahrplan für 2026/2027 aufgenommen; die konkreten Fahrzeiten werden noch festgelegt.

Neue Anbindung

Für die Region Zvornik bedeutet die neue Verbindung eine direkte Anbindung an die serbische Hauptstadt – und das erstmals seit vielen Jahren. Zelenkovic bezeichnete die Einigung als wichtigen Meilenstein: „Heute haben wir mit den Kollegen von Srbijavoz alle technisch-materiellen Details für die Einrichtung der ersten internationalen Linie und die Eisenbahnverbindung mit Serbien nach vielen Jahren definiert.“

Er verwies dabei auch auf die strategische Ausrichtung seines Unternehmens: „Neue Strecken und moderne Schnellzüge auf den Strecken der Srpska – das sind unsere Ziele, die wir konsequent verfolgen.“