Durchbruch unter dem Berg: BiH öffnet bald seinen längsten Autotunnel

Ein Meilenstein für Bosnien und Herzegowina: Der Tunnel Zenica öffnet bald seine Röhren – und verändert damit eine wichtige Route im Land.

Der Tunnel Zenica, eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte in Bosnien und Herzegowina, steht kurz vor seiner Verkehrsfreigabe. Der 3,5 Kilometer lange Tunnel, der durch das Vepar-Gebirge führt, verfügt über zwei separate Röhren mit insgesamt vier Fahrspuren und soll noch im nächsten Monat für den Verkehr geöffnet werden.

Geologische Herausforderungen

Ursprünglich war das Bauwerk auf eine Länge von lediglich 2,4 Kilometern ausgelegt. Komplexe geologische Verhältnisse im Untergrund machten jedoch eine erhebliche Verlängerung des Projekts notwendig. Die eigentlichen Tunnelarbeiten wurden bereits vor einiger Zeit abgeschlossen – die Eröffnung verzögerte sich allerdings, weil die erforderlichen Anbindungsabschnitte noch nicht fertiggestellt waren.

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Mit der nun bevorstehenden Fertigstellung dieser Verbindungen im Korridor 5C (europäischer Verkehrskorridor) nördlich von Zenica kann die Freigabe endlich erfolgen. Die geschätzten Gesamtprojektkosten für den Abschnitt belaufen sich auf rund 251 Millionen Euro und werden über Kredite der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) sowie einen EU-Zuschuss in Höhe von etwa 41 Millionen Euro im Rahmen des Western Balkans Investment Framework (WBIF) finanziert.

Bessere Verbindungen

Die Inbetriebnahme des Tunnels markiert einen spürbaren Fortschritt für die Verkehrsinfrastruktur des Landes. Die Autobahnstrecke aus Richtung Sarajevo wird damit weiter in den Norden verlängert, was die Verbindung zwischen der Hauptstadt und dem nördlichen Landesteil deutlich verbessert.

Für Menschen mit Wurzeln in der Region bedeutet dies kürzere Reisezeiten und eine komfortablere Anbindung an ihre Heimatorte.

Der Tunnel Zenica steht damit neben dem 3,6 Kilometer langen Tunnel Bosna als eines der beeindruckendsten Straßenbauwerke des Landes.