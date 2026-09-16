14-jähriger nach 15 Einbrüchen verurteilt: „Freunde haben es mir gezeigt“

15 Einbrüche, ein geständiger Jugendlicher – und ein Urteil, das klare Worte spricht. Wien zeigt Konsequenz.

Ein mutmaßlich 14-jähriger Jugendlicher aus Syrien ist in Wien wegen einer umfangreichen Einbruchsserie zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Das Landesgericht für Strafsachen Wien befasste sich diese Woche mit dem Fall des Angeklagten, dem insgesamt 15 Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche in verschiedenen Geschäften zur Last gelegt wurden.

Umfangreiche Einbruchsserie

Der Jugendliche, dessen genaues Alter mangels gültiger Dokumente nicht zweifelsfrei feststeht, wurde zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten sowie einem weiteren Monat unbedingt verurteilt. Die Tatorte umfassten unter anderem einen Supermarkt, eine Bäckerei, ein Blumengeschäft sowie einen Handyshop, aus dem allein Waren im Wert von 6.600 Euro entwendet wurden.

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Neben den Einbrüchen sprach das Gericht den Angeklagten auch der unrechtmäßigen Nutzung einer gestohlenen Kreditkarte schuldig. Vom Vorwurf eines Moped-Diebstahls wurde er hingegen freigesprochen.

Geständnis vor Gericht

Im Verlauf der Verhandlung zeigte sich der Jugendliche geständig. Auf die Frage der Richterin, ob er von den gestohlenen Gegenständen auch etwas verkauft habe, erklärte er: „Ich gebe alles zu, das haben mir meine Freunde gezeigt.“ Das erbeutete Geld habe er nach eigenen Angaben für Drogen und Kleidung ausgegeben.

Die Richterin sah angesichts der fortgesetzten Delinquenz trotz laufender Verfahren keine Alternative zur Haftstrafe und begründete ihr Urteil mit den Worten: „Bei Ihnen ist ein Haftübel notwendig, damit Sie verstehen, dass es so nicht geht. Dass es nicht möglich ist, dass Sie heute nach Hause gehen.“

Der Angeklagte war vor fünf Jahren gemeinsam mit seinem Bruder nach Österreich gekommen, während seine Eltern nach wie vor in Syrien leben. Auf die Frage nach seinem Geburtsdatum verwies er auf seinen Bruder als einzige Quelle: „Mein Bruder hat mir dieses Datum gegeben, in Syrien hatten wir keinen Nachweis.“

Zum Zeitpunkt der Verhandlung lebte er in einem Krisenzentrum. Für die Zukunft äußerte er den Wunsch, sein bisheriges Umfeld hinter sich zu lassen: „Ich will die Schule weitermachen und von dem Freundeskreis wegkommen. Mein Leben wieder in geregelte Bahnen bringen.“