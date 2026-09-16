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Drei Jugendliche bei Einbruch in Pizzeria ertappt

Drei Jugendliche bei Einbruch in Pizzeria ertappt
(Symbolbild Foto: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Mitten in der Nacht löst eine Pizzeria in Dornbirn Alarm aus – drei Jugendliche sitzen in der Falle.

In der Nacht auf Montag drangen drei Jugendliche gegen 1 Uhr in eine Pizzeria in Dornbirn ein. Die Alarmanlage des Lokals schlug an, woraufhin die Polizei umgehend ausrückte.

Flucht durchs Fenster

Die drei Täter – 13, 14 und 16 Jahre alt – hatten sich physisch Zugang zum Inneren des Restaurants verschafft. Als die eintreffenden Beamten die Jugendlichen aufschreckten, ergriffen diese durch ein Fenster die Flucht. Den 13-Jährigen stellten die Einsatzkräfte schließlich im Garten eines benachbarten Gebäudes, die beiden anderen wurden noch auf der Straße festgenommen.

Geständnis und Haft

Der 14-Jährige legte ein Geständnis ab und steht darüber hinaus im Verdacht, in weitere Straftaten verwickelt zu sein. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.

Gegen den 16-Jährigen wurde eine Anzeige auf freiem Fuß erstattet, auch der jüngste der drei, der 13-Jährige, wurde von der Polizei angehalten.

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KO KOSMO-Redaktion
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