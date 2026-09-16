Drei Jugendliche bei Einbruch in Pizzeria ertappt

Mitten in der Nacht löst eine Pizzeria in Dornbirn Alarm aus – drei Jugendliche sitzen in der Falle.

In der Nacht auf Montag drangen drei Jugendliche gegen 1 Uhr in eine Pizzeria in Dornbirn ein. Die Alarmanlage des Lokals schlug an, woraufhin die Polizei umgehend ausrückte.

Flucht durchs Fenster

Die drei Täter – 13, 14 und 16 Jahre alt – hatten sich physisch Zugang zum Inneren des Restaurants verschafft. Als die eintreffenden Beamten die Jugendlichen aufschreckten, ergriffen diese durch ein Fenster die Flucht. Den 13-Jährigen stellten die Einsatzkräfte schließlich im Garten eines benachbarten Gebäudes, die beiden anderen wurden noch auf der Straße festgenommen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Geständnis und Haft

Der 14-Jährige legte ein Geständnis ab und steht darüber hinaus im Verdacht, in weitere Straftaten verwickelt zu sein. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.

Gegen den 16-Jährigen wurde eine Anzeige auf freiem Fuß erstattet, auch der jüngste der drei, der 13-Jährige, wurde von der Polizei angehalten.