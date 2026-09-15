Schlechtes Gewissen nach Einbruch: Mann geht selbst zur Polizei

Ein Einbruch in Dornbirn, ein verletzter Arm – und dann eine Entscheidung, die kaum jemand trifft.

In der Nacht vom 5. auf den 6. September brach ein tschechischer Staatsbürger in ein Einfamilienhaus in Dornbirn ein. Um ins Gebäude zu gelangen, schlug er mit der bloßen Hand ein Fenster ein und verletzte sich dabei am Arm. Aus dem Inneren des Hauses entwendete er einen größeren Bargeldbetrag.

Gewissen meldet sich

Zwei Tage später stellte sich der Mann aus eigenem Antrieb der Polizei. Am 7. September gegen 22.30 Uhr betrat er eine Polizeidienststelle in Bregenz und gestand den Einbruch. Als Grund gab er laut Bericht sein schlechtes Gewissen an.

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Der Mann wurde anschließend auf freiem Fuß angezeigt.