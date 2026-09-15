Sechs Tabletten statt einer: Pflegefehler kostet 86-Jährigen das Leben

Eine falsch abgepackte Tablettendosis, ein Mann tot – und nun sind die Urteile gegen Arzt und Pflegerin rechtskräftig.

Ein Missverständnis bei der Medikamentendosierung hat in der Steiermark zum Tod eines 86-jährigen Pflegeheimbewohners geführt. Vorgesehen war, dass der schwer kranke Mann an sechs Tagen pro Woche jeweils eine Tablette einnimmt. Stattdessen erhielt er täglich sechs Tabletten – eine Verwechslung, die eine tödliche Hirnblutung auslöste.

Rechtskräftige Urteile

Der behandelnde Arzt und die zuständige Pflegerin wurden daraufhin strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilte das Straflandesgericht Graz beide Beteiligten zu jeweils vier Monaten bedingter Haft. Darüber hinaus wurden Geldstrafen verhängt: Den Arzt trifft eine Zahlung von 28.000 Euro, die Pflegerin muss 9.000 Euro leisten.

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Nachdem beide Seiten Berufung einlegten, wies das Oberlandesgericht Graz diese ab – die Urteile sind damit rechtskräftig. Das Gericht hielt in seiner Begründung fest, dass sowohl die Pflegerin, die die Medikamente fehlerhaft abpackte, als auch der Arzt, der die Verabreichung nicht überprüfte, ihre Sorgfaltspflicht in gravierender Weise verletzt hatten.

„Schon einem medizinischen Laien hätte die Dosierung mit sechs Tabletten täglich komisch vorkommen müssen“, stellte das Gericht fest.