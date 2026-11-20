Der Akku macht schlapp, der Schraubenzieher übernimmt. Ab 2027 setzt Brüssel Herstellern klare Grenzen, die jedes neue Gerät betreffen.

Wer ab dem 18. Februar 2027 ein neues Gerät auf dem EU-Markt kauft, soll den Akku grundsätzlich selbst tauschen können. Die EU-Batterieverordnung schreibt das für alle Produkte vor, die ab diesem Zeitpunkt neu in Verkehr kommen. Damit schränkt sie den Spielraum ein, den die Hersteller bisher bei der Frage hatten, ob ein Akku austauschbar ist.

Für den Wechsel muss handelsübliches Werkzeug aus dem Baumarkt genügen. Spezialwerkzeug darf dafür nicht vorausgesetzt werden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Pflichten der Hersteller

Hersteller müssen darüber hinaus Ersatzakkus zu fairen Preisen anbieten. Diese Pflicht gilt für mindestens fünf Jahre, nachdem das letzte Gerät verkauft wurde. Zudem darf die Software Fremdakkus nicht blockieren.

Mögliche Ausnahmen

Ausnahmen sind für Produkte denkbar, die ständig nass werden und zum Abwaschen vorgesehen sind. Auch bei Geräten, die ununterbrochen Daten sammeln müssen, könnte eine Ausnahme greifen.

Artikel 11 Absatz 2 erlaubt für bestimmte Produkte, dass eingebaute Akkus nur durch unabhängige Fachkräfte entnehmbar und austauschbar sind: Dazu zählen speziell für nasse und abwaschbare Umgebungen konzipierte Geräte, bestimmte medizinische Bildgebungs- und In-vitro-Diagnostikgeräte, bestimmte Wearables, bis zum 31. Juli 2030 bestimmte Spielzeuge mit wiederaufladbaren Akkus, drahtlose Lebensmittel-Thermometer, Produkte im Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/34/EU, bestimmte am Körper getragene Arzneimittel-Abgabesysteme sowie bestimmte Dach-Telematikgeräte für Land- und Baumaschinen. Für die meisten dieser Gruppen gilt die Ausnahme nur, wenn sie zum Schutz der Nutzer und des Geräts erforderlich ist.

Geräte, die schon auf dem Markt sind, müssen die Hersteller nicht nachrüsten.