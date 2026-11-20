Ein Kind tut sich schwer, einen Stift richtig zu halten. Ein anderes kann seine Jacke nicht selbstständig anziehen, während ein drittes bei Gruppenaktivitäten regelmäßig überfordert ist. Solche Situationen gehören zum Alltag vieler Kindergärten. Doch wie geht man damit um, ohne jedes Kind sofort einzeln behandeln zu müssen?

Ein neues Konzept in sechs Wiener Kindergärten

Der private Kindergarten- und Hortträger KIWI, Kinder in Wien hat gemeinsam mit Ergotherapie Austria ein Pilotprojekt gestartet, das an sechs Standorten in Wien umgesetzt wird. Das Besondere: Ergotherapeuten behandeln nicht einzelne Kinder, sondern arbeiten direkt mit den Kindergartenpädagogen zusammen.

Gemeinsam beobachten sie, wo im Gruppenalltag Schwierigkeiten entstehen und welche Veränderungen den Kindern helfen könnten. Das können beispielsweise andere Sitzgelegenheiten, angepasste Spielmaterialien, neue Bewegungsangebote oder einfachere Abläufe beim Anziehen sein. Die Überlegung dahinter ist bemerkenswert: Vielleicht liegt ein Problem nicht ausschließlich an den Fähigkeiten eines Kindes, sondern teilweise auch daran, wie seine Umgebung gestaltet ist.

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Was ein Buntstift über die Entwicklung verraten kann

Ergotherapie Austria machte erst am 13. November auf eine Entwicklung aufmerksam, die Fachleute beschäftigt: Manche Kinder haben bereits vor Schulbeginn Schwierigkeiten mit grundlegenden feinmotorischen Tätigkeiten. Dabei geht es nicht ausschließlich um das Schreiben. Beim Kneten, Basteln, Malen, Bauen oder Anziehen trainieren Kinder ihre Handgeschicklichkeit, Koordination und Körperwahrnehmung. Diese Fähigkeiten benötigen sie später auch in der Schule.

Wer Schwierigkeiten hat, einen Buntstift zu halten, muss deshalb nicht automatisch eine Entwicklungsstörung haben.

Kinder entwickeln sich unterschiedlich schnell. Entscheidend ist, ob sie ausreichend Möglichkeiten bekommen, ihre Fähigkeiten zu üben, und ob sie bei Bedarf passende Unterstützung erhalten. Genau hier setzt das Wiener Pilotprojekt an.

Der entscheidende Unterschied zur klassischen Therapie

Üblicherweise suchen Eltern mit ihrem Kind eine therapeutische Einrichtung auf, wenn Schwierigkeiten festgestellt werden und eine entsprechende Behandlung notwendig erscheint. Bei der kindergartenbasierten Ergotherapie wird Unterstützung dagegen unmittelbar in den Alltag eingebaut.

Davon sollen nicht nur Kinder mit besonderen Bedürfnissen profitieren, sondern möglichst alle Kinder einer Gruppe. Das könnte auch einen weiteren Vorteil bringen: Unterstützung muss nicht erst beginnen, wenn ein Kind bereits deutlich hinter seinen Altersgenossen zurückliegt oder im Schulalltag scheitert. Eine notwendige individuelle Untersuchung oder Therapie wird durch das neue Modell allerdings nicht ersetzt.

Wien hat noch ein ganz anderes Problem

Interessant wird das Pilotprojekt vor allem im Zusammenhang mit einer zweiten Entwicklung. Wiens Kindergärten kämpfen seit Jahren mit Personalmangel. Nach Angaben der Gewerkschaft Younion fehlten im August rund 1.800 Kindergartenpädagogen. Teilweise müssen deshalb Assistenzkräfte zusätzliche pädagogische Aufgaben übernehmen.

Hier entsteht eine entscheidende Frage: Können Ergotherapeuten die vorhandenen Teams so unterstützen, dass schwierige Alltagssituationen besser bewältigt werden? Das wäre eine wichtige Entlastung. Allerdings können zusätzliche Fachkräfte fehlende Kindergartenpädagogen nicht einfach ersetzen.

Noch komplizierter ist die Finanzierung. Während vergleichbare präventive Angebote in anderen Ländern bereits öffentlich gefördert werden, fehlt in Österreich bislang eine flächendeckende Finanzierungsstruktur. Wie schwierig die Umsetzung sein kann, zeigt ein Beispiel aus Oberösterreich: In Feldkirchen an der Donau finanziert die Gemeinde ein ähnliches Kindergartenprojekt selbst, nachdem eine geplante Förderung abgelehnt worden war.

Könnte das Modell bald Schule machen?

Am 24. November wollen KIWI und Ergotherapie Austria das Wiener Projekt genauer vorstellen und erklären, wie die Zusammenarbeit in den sechs Kindergärten funktioniert. Ob das Konzept langfristig zu besseren Entwicklungsmöglichkeiten führt, muss sich erst zeigen. Wissenschaftlich belastbare Ergebnisse des Wiener Pilotprojekts liegen bislang nicht vor. Dennoch steckt hinter dem Versuch eine interessante Veränderung im Umgang mit frühkindlicher Förderung.

Statt ausschließlich zu fragen, welche Schwierigkeiten ein Kind hat, rückt zunehmend eine andere Frage in den Mittelpunkt: Was muss sich im Kindergarten verändern, damit dieses Kind besser zurechtkommt?

Wenn dieser Ansatz funktioniert, könnte er nicht nur einzelnen Kindern helfen, sondern den Alltag ganzer Kindergartengruppen verändern.