Fünf Tage lang gehört die Einkaufsmeile den Fußgängern. Wer mit Rad, Roller oder Auto kommt, muss sich einen anderen Weg suchen.

Im Advent 2026 wird die Durchfahrt auf der Inneren Mariahilfer Straße und in der Neubaugasse abschnittsweise für sämtliche Fahrzeuge untersagt. Das Verbot gilt ausdrücklich auch für Fahrräder und E-Scooter. Es soll vorweihnachtliches Flanieren und Einkaufen ermöglichen.

Ort des Geschehens

Gesperrt wird an den Einkaufssamstagen, also am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember, und zusätzlich am Feiertag, dem 8. Dezember. Auf der Inneren Mariahilfer Straße reicht die Sperrzone vom Getreidemarkt/Museumsplatz bis zur Stumpergasse/Kaiserstraße, in der Neubaugasse von der Inneren Mariahilfer Straße bis zur Lindengasse. In dieser Zeit sind die bestehenden Begegnungszonen, Ladezonen und Wohnstraßen aufgehoben.

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Wer die Innere Mariahilfer Straße queren will, kann das ausschließlich über Stumpergasse und Kaiserstraße tun. Diesen Weg müssen auch Radfahrende und E-Scooter-Fahrende nehmen. Fahrzeuglenkenden wird geraten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Öffentliche Anbindung

Mit den Wiener Linien ist das Einkaufsgebiet unter anderem über die U3-Stationen Zieglergasse und Neubaugasse sowie über die U6-Station Westbahnhof erreichbar. An den genannten Tagen wird die Buslinie 13A jeweils von 9 Uhr bis etwa 19.30 Uhr geteilt geführt.

Geänderte Verkehrsführung

In mehreren Straßenabschnitten werden Einbahnregelungen aufgehoben beziehungsweise Sackgassen eingerichtet. Das betrifft die Andreasgasse zwischen der Garage Andreaspark in Hausnummer 6 und der Richtergasse, die Zieglergasse zwischen Mariahilfer Straße und Hausnummer 3/4, die Schottenfeldgasse zwischen Apollogasse und Mariahilfer Straße sowie die Webgasse zwischen Mariahilfer Straße und Schmalzhofgasse. Außerdem wird die Andreasgasse in Wien-Neubau zwischen der Garage Andreaspark in Hausnummer 6 und der Mariahilfer Straße zur Sackgasse, die bei der Mariahilfer Straße endet.

Die Betreiberunternehmen der Parkgaragen rund um die beiden Einkaufsstraßen kennzeichnen die Zufahrten mit Hinweistafeln und Richtungsangaben. Halte- und Parkverbote werden vor Ort beschildert.

Sämtliche Maßnahmen sind durch provisorische Verkehrszeichen und Abschrankungen markiert. Mit Zusatztafeln wird der Beginn der Beschränkungen jeweils am Vortag angekündigt.

Beamte der Landespolizeidirektion Wien kontrollieren die Einhaltung vor Ort.