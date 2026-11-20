Eine Hinrichtung in Texas sorgt wegen schwerer Komplikationen für Aufsehen. Erst wenige Wochen zuvor hatte eine verurteilte Mörderin in Tennessee zwei Giftspritzen überlebt und war anschließend ins Koma gefallen.

Im US-Bundesstaat Texas ist ein 70-jähriger Mann nach einer problematischen Hinrichtung durch die Giftspritze gestorben. Reinaldo Dennes klagte während der Vollstreckung wiederholt über heftige Schmerzen. Mitarbeiter der Haftanstalt hatten zuvor große Schwierigkeiten, geeignete Venen für die Verabreichung des tödlichen Medikaments zu finden.

Die Hinrichtung fand am Donnerstag, dem 19. November 2026, im Gefängnis von Huntsville statt. Nach Angaben der Zeitung Houston Chronicle dauerte der gesamte Vorgang mehr als eine Stunde. Um 19.08 Uhr Ortszeit wurde Dennes für tot erklärt, rund 16 Minuten nachdem die Verabreichung des Medikaments begonnen hatte.

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Mann klagte über brennende Schmerzen

Nach mehreren erfolglosen Versuchen gelang es dem Gefängnispersonal schließlich, Infusionszugänge am Hals und an einem Fuß zu legen. Verabreicht wurde Pentobarbital, ein stark wirkendes Barbiturat, das in hoher Dosierung zum Tod führen soll. Augenzeugen berichteten, dass Dennes über starke Schmerzen geklagt habe. Sein Bein fühle sich an, als würde es brennen. Der anwesende Geistliche Jeff Hood bezeichnete die Hinrichtung gegenüber der Texas Tribune als misslungen.

Die texanische Strafvollzugsbehörde widersprach dieser Einschätzung. Eine Sprecherin erklärte, Dennes könnte seine Schmerzen übertrieben dargestellt haben. Die Behörde betonte, dass die Hinrichtung wie vorgesehen durchgeführt worden sei.

Frau überlebt zwei Giftspritzen und fällt ins Koma

Der Vorfall erinnert an eine außergewöhnliche Hinrichtungspanne, die sich erst wenige Wochen zuvor im US-Bundesstaat Tennessee ereignet hatte. Am 30. September sollte die 50-jährige Christa Pike hingerichtet werden. Doch selbst nach zwei Dosen Pentobarbital starb die verurteilte Mörderin nicht. Nach rund eineinhalb Stunden wurde die Hinrichtung abgebrochen und Pike in ein Krankenhaus gebracht.

Dort lag sie sechs Tage im Koma und musste künstlich beatmet werden. Inzwischen ist Pike wieder bei Bewusstsein. Nach Angaben ihrer Anwälte leidet sie weiterhin unter erheblichen körperlichen Beschwerden. Der Fall gilt als außergewöhnlich: Nach Angaben des unabhängigen Death Penalty Information Center ist bislang kein vergleichbarer Fall aus der modernen Geschichte der US-Todesstrafe bekannt, bei dem ein Mensch die tödlichen Medikamente erhielt und trotzdem überlebte.

Tennessee setzte weitere Hinrichtungen vorläufig aus und ordnete eine unabhängige Untersuchung an. Auch der Leiter der Strafvollzugsbehörde kündigte nach dem Vorfall seinen Rücktritt an.

Diamantenraub endete mit Mord

Reinaldo Dennes war 1997 wegen eines Mordes zum Tode verurteilt worden, den er im Jänner 1996 in Houston begangen hatte. Bei einem Überfall auf den Juwelier Janos Szucs wurde dieser erschossen. Ein Sicherheitsmitarbeiter überlebte schwer verletzt. Aus dem Geschäft verschwanden Diamanten im Wert von rund 3,6 Millionen US-Dollar sowie etwa 200.000 Dollar Bargeld. Die Beute wurde nie gefunden.

Dennes verbrachte fast drei Jahrzehnte im Todestrakt, bevor sein Urteil am Donnerstag vollstreckt wurde.

Erneute Diskussion über die Todesstrafe

Die beiden Fälle haben die Diskussion über Hinrichtungen durch Giftspritzen in den USA erneut angeheizt. Besonders die Schwierigkeiten beim Legen von Infusionszugängen und die mögliche Schmerzbelastung stehen dabei im Mittelpunkt. Das Death Penalty Information Center dokumentiert zahlreiche problematische Hinrichtungen seit der Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA im Jahr 1976.

Die Fälle von Dennes und Pike zeigen zwei unterschiedliche Ausgänge schwer umstrittener Hinrichtungsverfahren: Während der 70-Jährige in Texas trotz der Komplikationen starb, überlebte Pike in Tennessee die Verabreichung der tödlichen Medikamente.