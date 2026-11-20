Ein Rücktritt, drei Prozesse und eine angebliche Warnung Monate vor dem Skandal. Am Freitag stehen in der Causa Weißmann erstmals der ehemalige ORF-Chef und seine Nachfolgerin vor Gericht Rede und Antwort.

Im Streit um die Kündigung des früheren ORF-Generaldirektors Roland Weißmann steht am Freitag, 20. November 2026, ein wichtiger Gerichtstermin bevor. Am Arbeits- und Sozialgericht Wien sollen sowohl Weißmann als auch seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher erstmals persönlich aussagen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der ORF das Dienstverhältnis mit Weißmann rechtmäßig beendet hat.

Streit um Kündigung

Weißmann und sein Anwalt Oliver Scherbaum halten die Kündigung durch den ORF für sittenwidrig und motivwidrig. Sie argumentieren, dass der Sender den öffentlichen Eindruck unangemessenen Verhaltens selbst mitverursacht und anschließend zur Begründung der Kündigung herangezogen habe. Zudem werfen sie dem ORF eine Verletzung seiner Fürsorgepflicht gegenüber Weißmann vor.

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Der ehemalige ORF-Chef war am 9. März 2026 von seiner Funktion zurückgetreten, nachdem eine Mitarbeiterin Vorwürfe sexueller Belästigung erhoben hatte. Weißmann bestreitet diese und spricht von einer Beziehung im beidseitigen Interesse. Die Mitarbeiterin stellt den Sachverhalt anders dar und wirft ihm vor, wiederholt auf eine über die Freundschaft hinausgehende Beziehung gedrängt zu haben.

Eine vom ORF beauftragte interne Compliance-Untersuchung kam im April zum Ergebnis, dass eine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn nicht festgestellt werden konnte. Dennoch beendete der ORF das Dienstverhältnis mit Weißmann. Der Sender begründete den Schritt damit, dass Führungskräfte besonders hohe Anforderungen an Integrität und angemessenes Verhalten erfüllen müssten.

Eine abschließende gerichtliche Entscheidung über die Belästigungsvorwürfe liegt bislang nicht vor. Die Mitarbeiterin hat ihrerseits Weißmann und den ORF geklagt. Bei einer Verhandlung Anfang November prüfte das Gericht zunächst, ob Teile der Ansprüche möglicherweise verjährt sind.

Kratkys angebliche Warnung

Eine zusätzliche Rolle könnte der frühere Ö3-Moderator Robert Kratky spielen. Hintergrund ist ein neuer Schriftsatz von Weißmanns Anwalt, über den das Nachrichtenmagazin profil berichtete. Darin wird die Vermutung aufgeworfen, dass bereits Monate vor Weißmanns Rücktritt Personen von bevorstehenden Vorwürfen gewusst haben könnten.

Dem Schriftsatz zufolge soll Kratky bereits im Herbst 2025 gegenüber einem Zeugen gesagt haben: „Gegen den Weißmann wird no was Großes kumman.“ Auch ORF-Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer soll gegenüber möglichen Nachfolgekandidaten angedeutet haben, dass gegen Weißmann „etwas im Busch“ sei. Ob diese Aussagen tatsächlich gefallen sind und in welchem Zusammenhang sie standen, ist nicht unabhängig bestätigt. Kratky äußerte sich auf Medienanfragen zu der Darstellung bislang nicht. Aus den Behauptungen lässt sich daher kein Nachweis für eine länger geplante Aktion gegen Weißmann ableiten.

Drei Verfahren gegen den ORF

Weißmann führt am Arbeits- und Sozialgericht Wien insgesamt drei Verfahren gegen den ORF. Dabei geht es nicht nur um die Rechtmäßigkeit seiner Kündigung, sondern auch um finanzielle Ansprüche. Der ehemalige Generaldirektor fordert unter anderem Bezüge für die verbliebene Funktionsperiode sowie Ansprüche im Zusammenhang mit einer aus seiner Sicht wahrscheinlichen weiteren Amtszeit. Hinzu kommen geltend gemachte Pensionskassenbeiträge und Schadenersatz wegen behaupteter Persönlichkeitsrechtsverletzungen.

Für den Streit um eine Kündigungsentschädigung sind bereits weitere Verhandlungstage im Jänner 2027 vorgesehen. Dann sollen auch Mitglieder des ORF-Stiftungsrats aussagen. Mit einem Urteil beim heutigen Gerichtstermin ist noch nicht zu rechnen.

Ermittlungen und Tausende Chats

Parallel zu den arbeitsgerichtlichen Verfahren laufen strafrechtliche Ermittlungen. Weißmann ließ gegen die mittlerweile dienstfrei gestellte ORF-Mitarbeiterin und ihren Anwalt eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts der schweren Erpressung und des Missbrauchs von Tonaufnahmen einbringen. Die Staatsanwaltschaft Wien nahm Ermittlungen auf. Für die Betroffenen gilt die Unschuldsvermutung.

Im Zuge der Ermittlungen wurden Mobiltelefone der Mitarbeiterin sichergestellt und ausgewertet. Ein polizeilicher Zwischenbericht enthält unter anderem 3.820 Chatnachrichten, die zwischen Weißmann und der Frau ausgetauscht wurden. Nach Medienberichten wird die Kommunikation darin als wechselseitig beschrieben. Eine Einschüchterung sei aus den ausgewerteten Nachrichten nicht erkennbar. Weißmann sieht sich durch die Ergebnisse in seiner Darstellung bestätigt.

Die Rechtsvertreterinnen der Mitarbeiterin widersprechen dieser Interpretation und sprechen von einer Täter-Opfer-Umkehr. Die Frau hält an ihren Vorwürfen fest. Die endgültige Bewertung der gegenseitigen Anschuldigungen bleibt den zuständigen Gerichten beziehungsweise Ermittlungsbehörden vorbehalten.