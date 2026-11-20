Ein interner Brief erreicht die Belegschaft von Lufthansa Airlines. Für tausend Vollzeitstellen in Frankfurt und München bedeutet er das Aus.

Bei Lufthansa Airlines wird der Sparstift fester angesetzt: An den Drehkreuzen Frankfurt und München sollen insgesamt 1.000 Vollzeitstellen verschwinden. Über die Pläne hat Airline-Chef Jens Ritter gemeinsam mit seinen vier Vorstandskollegen die Belegschaft in einem internen Brief informiert. Die Lufthansa Group zählte Ende 2025 in Deutschland rund 67.100 Beschäftigte. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von etwa einem Prozent.

Offene Fragen

Offen ist bislang, auf welchem Weg und zu welchem Zeitpunkt die Stellen abgebaut werden. Ebenso unklar bleibt, ob die 1.000 Stellen zu jenen 4.000 Posten in der Verwaltung zählen, deren Streichung der Konzern bereits angekündigt hat. Die Lufthansa Group will bis 2030 rund 4.000 Stellen in der Verwaltung abbauen. Auf Nachfrage wollte sich Lufthansa nicht näher äußern.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Finanzieller Druck

Finanziell steht Lufthansa Airlines unter Druck. In den ersten neun Monaten fiel ein operativer Verlust von 180 Millionen Euro an. Das dritte Quartal verlief zudem schwächer als im selben Zeitraum des Vorjahres. Aus Sicht der Führung ist die Fluggesellschaft bei Kosten, Produktivität und Effizienz derzeit nicht wettbewerbsfähig genug. Zu den Belastungen zählt sie unter anderem den Krieg im Nahen Osten, die hohen Kerosinpreise und neun Streiktage.