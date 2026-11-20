Wer nach dem Pensionsalter weiterarbeitet, darf sich ab 2027 über mehr Netto freuen. Doch nicht jeder profitiert gleichermaßen und eine bisherige Möglichkeit zur Pensionserhöhung fällt weg.

Wer in Österreich nach Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters weiterarbeitet, wird ab 1. Jänner 2027 bei Steuern und Pensionsversicherungsbeiträgen entlastet. Die neue Aktivpension gilt sowohl für Arbeitnehmer als auch für Gewerbetreibende, Bauern und Freiberufler. Begünstigt werden Personen, die neben ihrer Alterspension weiterarbeiten oder den Pensionsantritt aufschieben.

Der Nationalrat hat das entsprechende Gesetzespaket am 23. September 2026 beschlossen. Am 16. Oktober 2026 wurde es als BGBl. I Nr. 88/2026 kundgemacht. Die neuen Regelungen zur Aktivpension treten damit Anfang 2027 in Kraft.

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Deutlich weniger Pensionsbeiträge

Besonders spürbar fällt die Entlastung für Selbständige aus. Ihr eigener Pensionsversicherungsbeitrag sinkt bei Erfüllung der Voraussetzungen um rund 44,96 Prozent. Gewerbetreibende zahlen künftig 10,18 statt bisher 18,5 Prozent ihrer Beitragsgrundlage. Bei Bauern reduziert sich der Satz von 17 auf 9,36 Prozent, bei Freiberuflern nach dem FSVG von 20 auf 11,01 Prozent.

Ein Beispiel zeigt den Unterschied: Ein Gewerbetreibender mit einer jährlichen Beitragsgrundlage von 30.000 Euro zahlte bisher 5.550 Euro Pensionsversicherungsbeitrag. Ab 2027 sind es bei unveränderter Beitragsgrundlage nur noch 3.054 Euro. Das ergibt eine jährliche Ersparnis von 2.496 Euro.

Auch Arbeitnehmer profitieren. Wer nach Erreichen des Regelpensionsalters pensionsversicherungspflichtig weiterarbeitet oder seinen Pensionsantritt aufschiebt, muss künftig den eigenen Pensionsversicherungsbeitrag von 10,25 Prozent nicht mehr selbst bezahlen. Dieser Anteil wird aus Mitteln der Pensionsversicherung getragen. Andere Sozialversicherungsbeiträge, etwa zur Krankenversicherung, können weiterhin anfallen.

Bis zu 15.000 Euro Steuerfreibetrag

Zusätzlich wird ein neuer Aktivitätsfreibetrag von bis zu 1.250 Euro monatlich eingeführt. Bei zwölf Monaten mit begünstigten Einkünften ergibt das einen jährlichen Höchstbetrag von 15.000 Euro. Der Freibetrag vermindert das steuerpflichtige Einkommen aus aktiver Erwerbstätigkeit. Er ist keine direkte Auszahlung durch das Finanzamt.

Begünstigt sind Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, selbständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb sowie Land- und Forstwirtschaft. Auch geringfügige Beschäftigungen können steuerlich begünstigt sein. Voraussetzung ist, dass die übrigen gesetzlichen Bedingungen erfüllt werden. Der Freibetrag steht pro Person nur einmal zu, selbst wenn mehrere Tätigkeiten ausgeübt werden.

Wie groß die Steuerersparnis tatsächlich ausfällt, hängt vom Einkommen und der persönlichen Steuersituation ab. Bei einem angenommenen Grenzsteuersatz von 40 Prozent kann ein vollständig ausgeschöpfter Freibetrag von 15.000 Euro rechnerisch bis zu 6.000 Euro Einkommensteuer sparen. Die tatsächliche Entlastung kann geringer sein. Bei Pensionsbeziehern, die den Freibetrag nutzen, entfällt außerdem grundsätzlich der Verkehrsabsetzbetrag. Andere bereits begünstigt besteuerte Einkünfte, darunter bestimmte Sonderzahlungen, sind vom neuen Freibetrag ausgenommen.

Wer hat Anspruch?

Entscheidend ist zunächst das gesetzliche Regelpensionsalter. Dieses liegt bei Männern bei 65 Jahren und steigt bei Frauen derzeit schrittweise an. Wer beispielsweise eine vorzeitige Korridorpension bezieht, erhält die Begünstigungen nicht allein aufgrund dieses Pensionsbezugs. Erst mit Erreichen des Regelpensionsalters können die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sein.

Für den steuerlichen Aktivitätsfreibetrag gelten bei Personen, die bereits eine Alterspension beziehen, zusätzliche Bedingungen. Männer benötigen grundsätzlich mindestens 480 Versicherungsmonate, also 40 Jahre. Frauen müssen 2027 mindestens 408 Versicherungsmonate beziehungsweise 34 Jahre nachweisen. Diese Grenze steigt bis 2033 jährlich um zwölf Monate auf ebenfalls 480 Monate.

Dabei zählen nicht ausschließlich Monate einer Beschäftigung. Auch bestimmte Kindererziehungszeiten, Zeiten des Präsenzdienstes und nachgekaufte Versicherungszeiten können berücksichtigt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen zählen auch nachgewiesene vergleichbare Versicherungszeiten aus anderen EU- und EWR-Staaten. Wer den Antritt seiner Alterspension über das Regelpensionsalter hinaus aufschiebt und weiterarbeitet, benötigt für den Aktivitätsfreibetrag hingegen keine bestimmte Mindestzahl an Versicherungsmonaten. Auch für Personen mit Teilpension gelten besondere Bestimmungen.

Eine Übergangsregelung betrifft Menschen, die ihre Alterspension bereits vor dem 1. Juli 2026 angetreten haben und die erforderlichen Versicherungsmonate noch nicht erfüllen. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen durch weitere vollversicherungspflichtige Erwerbszeiten die fehlenden Monate nachholen und später den Steuerfreibetrag beanspruchen.

Freibetrag muss beantragt werden

Wichtig für Arbeitnehmer: Der neue Aktivitätsfreibetrag wird nicht automatisch berücksichtigt. Wer ihn bereits bei der monatlichen Lohnverrechnung nutzen möchte, muss beim Arbeitgeber eine entsprechende Erklärung mit dem amtlichen Formular E35 oder elektronisch abgeben. Dabei können Nachweise wie ein Versicherungsdatenauszug oder eine Bestätigung der Pensionsversicherung erforderlich sein.

Selbständige müssen den Freibetrag im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung beantragen und den Zeitraum der begünstigten Erwerbstätigkeit angeben. Wer die Voraussetzungen erfüllt, aber nicht das gesamte Jahr arbeitet, kann den Freibetrag nur für die entsprechenden Monate beanspruchen.

Weniger Beiträge, aber auch weniger Pension?

Die Entlastung hat eine Gegenleistung: Ab 2027 entfällt die bisherige besondere Höherversicherung für Personen, die neben einer bereits bezogenen Alterspension weiterarbeiten. Bisher konnten zusätzliche Pensionsversicherungsbeiträge zu einer Erhöhung der laufenden Pension im folgenden Jahr führen. Für Erwerbszeiten ab 1. Jänner 2027 fällt diese zusätzliche Pensionssteigerung weg.

Wer noch bis Ende 2026 entsprechende Beiträge leistet, verliert dadurch seine bereits erworbenen Ansprüche nicht. Die bisherigen Regelungen gelten für diese Zeiten weiterhin. Anders sieht es aus, wenn jemand seine Alterspension noch gar nicht antritt, sondern den Pensionsbeginn verschiebt. Bei einem Pensionsaufschub kann sich die spätere Pension weiterhin um 5,1 Prozent pro zusätzlichem Jahr erhöhen, maximal um 15,3 Prozent für drei Jahre. Zusätzliche Versicherungszeiten können außerdem die Gutschrift auf dem Pensionskonto erhöhen.

Die neuen Regeln bringen damit vor allem einen finanziellen Vorteil während der Erwerbstätigkeit. Ob Weiterarbeiten neben der Pension oder ein späterer Pensionsantritt günstiger ist, hängt von der persönlichen Situation ab. Laut Gesetz soll die Aktivpension im Jahr 2030 evaluiert werden.