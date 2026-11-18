Die Steuergrenzen steigen, doch bei Besserverdienern kann das Netto schrumpfen. Der Grund liegt an anderer Stelle des Gehaltszettels.

Obwohl die Grenzen bei der Lohnsteuer angehoben werden, steigen zugleich die Sozialversicherungsbeiträge. Vor allem bei hohen Einkommen kann dadurch das Nettogehalt sinken, sofern keine Gehaltserhöhung folgt.

Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage der Sozialversicherung steigt 2027 von 6.930 auf 7.410 Euro brutto. Bis zu dieser Grenze werden Beiträge zur Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung berechnet. Für Einkommen oberhalb der bisherigen Grenze können dadurch höhere Beiträge anfallen. Auch bei Sonderzahlungen erhöht sich die jährliche Höchstbeitragsgrundlage von 13.860 auf 14.820 Euro.

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Folgen fürs Netto

Wie sich die Änderungen auf das Nettogehalt auswirken, zeigen Berechnungen des Finanzportals Finanz.at. Demnach kann ab einem Monatsbrutto von rund 7.090 Euro das jährliche Nettoeinkommen 2027 niedriger ausfallen als 2026, sofern das Bruttogehalt unverändert bleibt. Bei 7.500 Euro brutto errechnet das Portal einen Rückgang von rund 17,30 Euro beim monatlichen Nettogehalt. Die tatsächlichen Auswirkungen hängen von der individuellen Gehalts- und Steuersituation ab.

Weitere Anpassungen

Den Anpassungen liegt eine Aufwertungszahl von 1,046 zugrunde, hinzu kommt eine zusätzliche Anhebung um 150 Euro. Die Lohnsteuertarife werden um 2,27 Prozent angepasst. Unverändert bleibt die Geringfügigkeitsgrenze, sie liegt weiterhin bei 551,10 Euro.

Ab 2027 fällt zudem das steuerfreie Telearbeitspauschale weg. Bis Ende 2026 kann der Arbeitgeber für Telearbeit bis zu 3 Euro pro Telearbeitstag und höchstens 300 Euro im Jahr steuerfrei auszahlen, ab 1. Jänner 2027 entfällt die Begünstigung. Nicht vollständig gestrichen werden die steuerlichen Vorteile für das Homeoffice: Ausgaben für ergonomische Büromöbel wie Schreibtische oder Bürostühle können unter den gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin bis zu 300 Euro jährlich als Werbungskosten geltend gemacht werden.