Der Abschied von der Parteispitze ist beschlossen, doch Hans Peter Doskozil will mehr. Sein Auftritt im ORF setzt Babler unter Druck.

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verlangt, dass Andreas Babler im Zuge der personellen Neuaufstellung der SPÖ sämtliche Regierungsämter zurücklegt. Das erklärte er im ORF-Report. Fix ist bislang nur, dass Babler mit Jahresbeginn als Vizekanzler und als SPÖ-Chef abtritt. Ob er danach Minister bleibt, lässt Finanzminister Markus Marterbauer offen.

Für ihn sei es „undenkbar“, dass Babler nach dem vereinbarten Rückzug als Vizekanzler und Parteichef weiter als Minister im Amt bleibe, sagte Doskozil. Die Aussage fiel am Dienstagabend in der ORF-Sendung Report.

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Offene Nachfolge

Mit Jahresbeginn soll Babler das Amt des Vizekanzlers und den Vorsitz der SPÖ abgeben. Als Vizekanzler nachfolgen soll ihm Marterbauer. Der Finanzminister hat allerdings offengelassen, ob Babler in seinem künftigen Team als Minister vertreten sein wird.

Doskozil wiederum betonte, der vereinbarte Zeitplan für die Neuaufstellung müsse halten. Dann werde er, wie zugesagt, wieder in die Gremien der Bundespartei zurückkehren.

Kleinere Regierung

Außerdem sprach sich Doskozil für eine kleinere Bundesregierung aus. „Ich bin der Meinung, dass zehn Regierungsmitglieder reichen würden“, sagte der burgenländische Landeshauptmann.