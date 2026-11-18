Ein Anschlag, falsche Spuren und ein Schuldiger, der keiner ist. Polens Behörden sollen einen Plan mit brisantem Absender aufgedeckt haben.

Russische Dienste sollen in Polen eine schwerwiegende Provokation vorbereitet haben, die zahlreiche Opfer fordern und der Ukraine angelastet werden sollte. Das geht aus einem Bericht der polnischen Tageszeitung Rzeczpospolita hervor. Als treibende Kraft hinter den mutmaßlichen Planungen nennt der Bericht Mitarbeiter des GRU (russischer Militärgeheimdienst). Ans Licht kamen die Vorbereitungen durch Hinweise verbündeter Nachrichtendienste. Polen leitete daraufhin umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen ein.

Falsche Flagge

Nach Informationen der „Rzeczpospolita“ sollen russische Geheimdienste Ende Oktober oder Anfang November eine Sabotageaktion nahe der polnischen Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad vorbereitet haben. Dabei soll ein Anschlag mit zahlreichen Opfern geplant gewesen sein. Auch ein Grenzübertritt und ein inszenierter Angriff auf ein Ziel in Russland standen demnach im Raum.

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Gefälschte Beweise sollten den Verdacht auf die Ukraine lenken. Ziel der mutmaßlichen Operation war es laut den Quellen der Zeitung, Polen gegen die Ukraine aufzubringen und die Unterstützung für Kiew zu schwächen.

Polens Reaktion

Nach den Warnungen verstärkten die polnischen Behörden Ende Oktober die Sicherheitsvorkehrungen an der Grenze zu Kaliningrad. Zusätzliche Polizisten, Grenzschützer und Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes wurden in die Region entsandt. Auch Spezialeinheiten des Militärs, darunter GROM, NIL und AGAT, kamen zum Einsatz beziehungsweise hielten dort Übungen ab. Damit sollte die mutmaßliche Provokation verhindert oder zumindest abgeschreckt werden.

Polens Geheimdienstkoordinator Tomasz Siemoniak erklärte, die Behörden hätten angesichts einer als konkret eingeschätzten Gefahr gehandelt. Die detaillierten Vorwürfe gegen Moskau bestätigte er allerdings nicht ausdrücklich. Als mutmaßliches Ziel der Aktion galt es, die Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine zu beschädigen und die internationale Unterstützung für Kiew zu schwächen.