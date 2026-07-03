USA warnen Polen – Russland soll NATO herausfordern

US-Geheimdienste warnen Polen: Russland soll eine gezielte Provokation planen – unterhalb der Kriegsschwelle, aber mit maximaler Sprengkraft.

Washington soll Warschau in den vergangenen Wochen mit konkreten Geheimdienstinformationen versorgt haben: Russland könnte demnach eine bewaffnete Provokation gegen Polen planen – mit dem Ziel, die Geschlossenheit des Bündnisses zu testen und den Westen in eine schwierige Lage zu manövrieren. Im Raum stehen dabei Angriffe auf kritische Infrastruktur mittels Drohnen oder Raketen, aber auch ein gezielt herbeigeführter Grenzvorfall mit russischen oder belarussischen Soldaten.

Aus polnischen Sicherheitskreisen verlautet, dass niemand von einer klassischen Großoffensive ausgeht. Das wahrscheinlichere Szenario wäre ein begrenzter militärischer Zwischenfall, der bewusst unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges bleibt – und dennoch maximalen politischen Druck erzeugt. Konkret werden ein Drohnenangriff auf Energieanlagen oder andere sensible Infrastruktur sowie simulierte Luftangriffe genannt, die Polens Luftabwehr zur Aktivierung zwingen würden.

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Russlands Kalkül

Besonders heikel wäre ein tatsächlicher Grenzübertritt russischer oder belarussischer Einheiten. Ein solcher Vorfall ließe sich, so die Einschätzung, leicht als Navigationsfehler, GPS-Ausfall oder Rettungseinsatz nach einem Hubschrauberunfall tarnen. Russland könnte auf diese Weise Verwirrung stiften und die politische Reaktionsfähigkeit der NATO gezielt verzögern.

Der dahinterstehende strategische Kalkül: Polen könnte unter dem Druck einer solchen Situation eher zu Verhandlungen bereit sein, als militärisch zu eskalieren. Ein anschließender russischer Rückzug würde Moskau dann als diplomatischen Erfolg vermarkten. Als mögliche Bedingung für eine Deeskalation könnte Russland laut den vorliegenden Berichten ein Ende der westlichen Militär- und Finanzhilfen für die Ukraine ins Spiel bringen.

Polen ist dabei nicht das einzige Land, das als mögliches Ziel gilt. Auch aus baltischen Sicherheitskreisen kommen Warnungen vor russischen Provokationen gegen NATO-Staaten im östlichen Europa. Als potenzieller Ausgangspunkt wird unter anderem Kaliningrad genannt – die russische Exklave zwischen Polen und Litauen, in der militärisch besonders sensible Infrastruktur stationiert ist.

Polens Ministerpräsident Donald Tusk äußerte sich angesichts der Berichte in ungewohnt deutlicher Weise. Er wolle niemanden in Panik versetzen, sagte er, doch die kommenden Monate könnten kritisch werden. Polen bereite sich intensiv auf unterschiedliche Szenarien vor und dürfe die Gefahr nicht unterschätzen.

Die Warnungen sind nicht ohne Grundlage: Nach dem Eindringen von mindestens 19 russischen Drohnen in den polnischen Luftraum am 9. September 2025 hatte Polen Konsultationen nach Artikel 4 des Nordatlantikvertrags beantragt. Daraufhin beschloss die NATO die Operation „Eastern Sentry“ zur Verstärkung der Überwachungs- und Luftabwehrkapazitäten an der Ostflanke.

Drohnen über Europa

Die zugrundeliegenden Informationen stammen aus Berichten des polnischen Portals Onet sowie britischer Medien. Aus dem Umfeld des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki hieß es, Washington informiere Warschau systematisch über mögliche neue russische Pläne gegen die östliche NATO-Flanke. Polen sei in diesen Informationsfluss ausdrücklich eingebunden.

Die Warnungen fallen in eine Phase, in der die Sorge vor russischen hybriden Aktivitäten in Europa spürbar zunimmt. Ein Bericht des International Institute for Strategic Studies kommt zu dem Schluss, dass Russland wahrscheinlich sogenannte Schattenflotten-Schiffe eingesetzt hat, um Drohnen über Europa zu starten. Diese sollen zivile Flughäfen gestört, militärische Standorte ausgespäht und die Luftabwehrsysteme von NATO-Staaten unter Druck gesetzt haben.

Dem Bericht zufolge wurden zwischen 2024 und 2026 insgesamt 144 verdächtige Drohnensichtungen in Europa registriert – darunter in Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien und Dänemark.