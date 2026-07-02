Drohnen jagen Russlands Nachschub – Wird die Krim für Putin zur Falle?

Die Krim war Russlands sicheres Hinterland – doch ukrainische Drohnen machen aus Nachschubwegen längst Gefahrenzonen.

Ukrainische Drohnenangriffe setzen die russischen Truppen auf der besetzten Krim zunehmend unter Druck. Im Mittelpunkt stehen dabei die Versorgungslinien, die offenbar systematisch ins Visier genommen werden. Wie das Portal Kyiv Post berichtet, ist der militärische Frachtverkehr in Richtung Krim zuletzt spürbar zurückgegangen – ein Zeichen dafür, dass die ukrainische Strategie zur Störung russischer Nachschubwege, Treibstoffversorgung und militärischer Infrastruktur im Süden des Landes Wirkung zeigt. Laut Aussagen des Kommandeurs der ukrainischen Unmanned Systems Forces, Robert Brovdi, ist der Verkehr auf der Novorossija-Autobahn, die Russland mit der besetzten Krim verbindet, infolge der Angriffe zeitweise um mehr als zwei Drittel eingebrochen.

Besonders die Straßen- und Bahnverbindungen, über die russische Einheiten auf der Krim, in Cherson und in weiteren besetzten Gebieten der Südukraine versorgt werden, geraten zunehmend unter Beschuss. Militärexperten sprechen bereits von sogenannten „Kill Zones“ – Bereichen, in denen Fahrzeuge jederzeit mit einem Angriff rechnen müssen. Während Drohnenangriffe auf Moskau oder Sankt Petersburg international häufig größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, vollzieht sich im Süden der Ukraine eine strategisch weit bedeutsamere Entwicklung: Die Ukraine zielt nicht auf einzelne Fahrzeuge, sondern auf ganze Versorgungsketten.

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Logistische Blockade

In den vergangenen Wochen wurden demnach Treibstofflager, Lastwagen, Bahnverbindungen und militärische Infrastruktur wiederholt attackiert. Auf geolokalisierten Videoaufnahmen sollen zerstörte Lkw und Tankfahrzeuge auf zentralen Verbindungsrouten zwischen der Krim und besetzten Gebieten wie Melitopol zu sehen sein. Auch auf der Halbinsel selbst machen sich die Folgen bemerkbar: Russische Besatzungsbehörden mussten wegen Energieproblemen und Treibstoffengpässen bereits Gegenmaßnahmen ergreifen. In einigen Bereichen kam es zu Einschränkungen beim Treibstoffverkauf sowie bei der Strom- und Verkehrsversorgung.

Für diese Angriffe setzt die Ukraine verstärkt auf Drohnen mittlerer Reichweite, die Ziele weit hinter der Frontlinie erreichen und klassische Nachschubwege zunehmend unsicher machen. Nach ukrainischen Angaben wurden die Angriffe auf russische Logistik, Depots, Kommandopunkte und Versorgungslinien in den vergangenen Monaten deutlich ausgeweitet. Der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow bezeichnet diese Vorgehensweise als eine Art „logistische Blockade“. Das Kalkül dahinter: Russland soll nicht erst an der Front geschwächt werden, sondern bereits dort, wo Munition, Treibstoff und Ausrüstung auf dem Weg dorthin sind.

Russlands Knotenpunkt

Für Moskau wiegt das besonders schwer, weil die Krim seit Jahren als zentraler militärischer Knotenpunkt fungiert – von dort aus werden Truppen, Luftabwehrsysteme, Treibstoff und Material in Richtung Süden und Osten der Ukraine bewegt. Dennoch wäre es verfrüht, von einem bevorstehenden Zusammenbruch der russischen Front zu sprechen. Russland greift weiterhin in mehreren Abschnitten an, vor allem im Gebiet Donezk. Laut Reuters setzen russische Kräfte ihre Offensive rund um Kostjantyniwka fort, auch wenn die ukrainischen Angriffe auf Nachschublinien die russische Kampfkraft zunehmend belasten.

Genau darin liegt die eigentliche militärische Bedeutung dieser Entwicklung: Die Drohnenkampagne allein entscheidet den Krieg nicht. Sie kann Russland jedoch zwingen, Umwege zu nutzen, kleinere Transporte einzusetzen, mehr Treibstoff zu verbrauchen und zusätzliche Ressourcen für Luftabwehr und Schutzmaßnahmen zu binden. Für russische Soldaten an der Front hat das unmittelbare Konsequenzen. Kommen Munition, Treibstoff oder Ersatzteile verspätet an, sinkt die Fähigkeit zu größeren Angriffen. Auch die Versorgung Verwundeter und die Instandhaltung von Fahrzeugen werden schwieriger, wenn Nachschubwege selbst zum Angriffsziel werden.

Für die Ukraine ist die Stoßrichtung klar: Russland soll sich auch weit hinter der Front nicht mehr in Sicherheit wiegen können. Für Moskau bedeutet das, dass die besetzte Krim nicht länger nur als Rückzugsraum und Nachschubdrehscheibe gilt, sondern selbst immer stärker zum aktiven Kriegsgebiet wird.