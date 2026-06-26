Krim ruft Ausnahmezustand aus – Tankstellen dicht, Lichter aus

Kein Benzin, kein Strom, kein Alltag: Die Krim steckt in einer Versorgungskrise – und der Ausnahmezustand ist erst der Anfang.

Die Situation auf der von Russland annektierten Krim verschärft sich zunehmend. Nachdem die Ukraine in den vergangenen Tagen gezielt Energie- und Treibstoffinfrastruktur auf der Halbinsel attackiert hatte, haben die prorussischen Behörden den Ausnahmezustand ausgerufen. Der von Moskau eingesetzte Krim-Chef Sergej Aksjonow gab die Maßnahme am Freitag bekannt. Offiziell soll sie eine schnellere Reaktion auf wachsende Versorgungsengpässe ermöglichen und zentrale Bereiche des öffentlichen Lebens stabilisieren.

Dem Ausnahmezustand vorausgegangen sind erhebliche Engpässe bei Treibstoff und Strom. Die Ukraine hatte in den vergangenen Tagen ihre Angriffe auf der Halbinsel intensiviert und dabei unter anderem Ölanlagen, Energieinfrastruktur sowie wichtige Verkehrsverbindungen ins Visier genommen. Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf Energieanlagen kam es in der Hafenstadt Sewastopol zu einem Stromausfall, weil die Energieinfrastruktur beschädigt wurde. Für Russland besitzt die Krim eine besondere strategische Bedeutung: Sie fungiert als militärischer Stützpunkt und logistische Drehscheibe im Krieg gegen die Ukraine.

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Alltag unter Druck

Am deutlichsten spürbar ist die Lage an den Tankstellen. Der Verkauf von Benzin und Diesel an Privatpersonen wurde bereits am 21. Juni vollständig eingestellt. Treibstoff soll vorerst ausschließlich an staatliche Stellen und Dienste weitergegeben werden, die für Sicherheit und Grundversorgung zuständig sind.

Für die Bevölkerung bedeutet das spürbare Einschränkungen im Alltag. Lange Warteschlangen vor geschlossenen Tankstellen und wachsende Verunsicherung prägen das Bild auf der Halbinsel. Auch der Tourismus gerät zunehmend unter Druck: Kinder-Sommercamps werden ausgesetzt, Zugverbindungen reduziert und zahlreiche Abläufe im öffentlichen Leben eingeschränkt.

Auch die Stromversorgung steht unter erheblichem Druck. In Sewastopol wurden zeitweise Einschränkungen für Haushalte verhängt, um eine Überlastung des Netzes zu verhindern. Öffentliche Einrichtungen, Geschäfte, Cafés und die Straßenbeleuchtung mussten ihren Betrieb teilweise zurückfahren.

Kiews Strategie

Mit ihren Angriffen verfolgt die Ukraine das Ziel, Russlands militärische Logistik zu schwächen. Kiew bemüht sich seit Wochen darum, die Krim von zentralen Nachschubwegen abzuschneiden und russische Energie- sowie Treibstoffreserven zu treffen.

Für Russland ist diese Entwicklung sowohl politisch als auch militärisch heikel. Die Annexion der Krim im Jahr 2014 wird international nicht anerkannt. Seither gilt die Halbinsel als eines der wichtigsten Symbole russischer Machtprojektion im Schwarzen Meer.

Nun offenbart sich jedoch, wie angreifbar die Infrastruktur der Krim tatsächlich ist.

Was zunächst vor allem militärische Ziele betraf, wirkt sich mittlerweile zunehmend auf den Alltag der Bevölkerung aus.