Ein Tor auf dem Rasen, ein Anstieg in der Suchmaske: Große Turniere machen ganze Länder zur Reiselust.

Große Sportereignisse entfalten eine Wirkung, die weit über den Rasen hinausreicht. Wenn Nationalmannschaften auf der Weltbühne auftreten, rücken auch ihre Heimatländer ins Rampenlicht – und das spürt man nicht nur in den Stadien, sondern auch in den Suchmaschinen und auf den Buchungsplattformen. Wie die Daily Mail berichtet, verzeichneten zahlreiche Destinationen in der Folge spürbar mehr Suchanfragen, höhere Zugriffszahlen auf Tourismuswebsites und ein gesteigertes Interesse reisefreudiger Menschen.

Bosnien und Herzegowina profitiert von der WM-Teilnahme seiner Nationalmannschaft mit zusätzlicher globaler Aufmerksamkeit – und das zu einem Zeitpunkt, da sich das Land ohnehin als erschwingliches und authentisches Reiseziel in Europa einen Namen macht. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 berichten Medien von landesweiten Feiern mit Tausenden Fans in Sarajevo und anderen Städten. Im Jahr 2024 verzeichnete das Land insgesamt rund 1,39 Millionen internationale Touristen. Was Besucher anzieht, ist laut Daily Mail die einzigartige Mischung aus osmanischem und mitteleuropäischem Erbe: die verwinkelten Gassen der Altstadt Sarajevos, die weltberühmte Stari Most in Mostar, die majestätisch über die Neretva spannt. Abseits der Städte locken die Berge – Jahorina, Bjelasnica und Prenj – Wanderer, Naturfreunde und Wintersportler gleichermaßen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Dazu kommt eine Küche, die für sich selbst spricht: Cevapi und Burek gehören zum Pflichtprogramm, während Sarajevo und Mostar mit einer wachsenden modernen Gastronomie überraschen. Dass all das zu vergleichsweise günstigen Preisen zu haben ist, macht das Land für immer mehr internationale Reisende interessant.

Preise & Kosten

Was die Kosten konkret bedeuten, zeigt ein Blick auf Neum, den einzigen Meereszugang des Landes. Wie das Portal Sarajevo.ba berichtet, kostet ein Morgenkaffee dort zwischen einem und 2,50 Euro, eine Pizza zwischen sechs und zehn Euro. Wer Cevapi bestellt, zahlt fünf bis acht Euro, während Fisch- und Meeresfrüchtegerichte je nach Lokal zwischen zehn und 25 Euro kosten.

Bei den Unterkünften reicht die Spanne von 35 bis 45 Euro pro Nacht für einfachere Apartments bis hin zu 150 Euro und mehr für Objekte in erster Meereslinie oder mit Panoramablick. Familien, die für drei oder vier Personen ein Quartier suchen, sollten laut Sarajevo.ba mit rund 70 bis 120 Euro pro Nacht rechnen – je nach Lage, Ausstattung und Strandnähe.

Weitere Destinationen

Auch die karibische Insel Curaçao rückte durch überraschend starke Auftritte ihrer Nationalmannschaft ins Bewusstsein vieler Reisender. Im Hotel Sandals Royal Curaçao stiegen die Buchungen merklich an, und bei Google schnellten die Suchanfragen zur Destination in die Höhe. Neben den charakteristischen Stränden und den bunten Kolonialfassaden der Hauptstadt Willemstad ist die Insel vor allem bei Taucherinnen und Tauchern beliebt – die Unterwasserwelt mit ihren Korallenriffen gilt als eine der schönsten der Karibik.

Den Kapverden bescherte ein beachtlicher Auftritt gegen Spanien einen mehrfachen Anstieg der Besuche auf Tourismuswebsites. Der Inselstaat im Atlantik überzeugt mit vulkanischen Landschaften, Sandstränden und einem gut ausgebauten All-inclusive-Angebot. Was die Kapverden von vielen anderen Destinationen abhebt, ist ihre kreolische Kultur und die traditionelle Musik – ein Alleinstellungsmerkmal, das dem Reiseziel eine unverwechselbare Identität verleiht.

Senegal verzeichnet ebenfalls wachsendes Interesse bei Reisenden, auch wenn sportliche Glanzmomente gegen die Topnationen ausblieben. Dakar, die Atlantikküste und die vielfältigen Nationalparks zählen zu den touristischen Aushängeschildern des Landes. Besonders die Île de Gorée verdient Erwähnung: Die unter UNESCO-Schutz stehende Insel vor Dakar ist ein bedeutender Erinnerungsort zur Geschichte des transatlantischen Sklavenhandels.

Usbekistan zählt seit einigen Jahren zu den am schnellsten wachsenden Tourismusdestinationen Asiens. Buchara und Samarkand, einst bedeutende Handelsstationen an der Seidenstraße, sind Pflichthalte für Geschichtsbegeisterte. Gleichzeitig gewinnt die Hauptstadt Taschkent an Attraktivität: Sowjetische Architektur trifft hier auf moderne Stadtquartiere und ein reiches Kulturangebot.

Jordanien profitiert in jüngster Zeit von gelockerten Reisewarnungen und der internationalen Aufmerksamkeit durch Sportgroßereignisse. Petra und Wadi Rum bleiben die bekanntesten Anziehungspunkte des Landes, doch auch das Tote Meer – mit seinem extrem salzreichen Wasser ein einzigartiges Naturphänomen – zieht zunehmend Besucherinnen und Besucher an. Die Hauptstadt Amman entwickelt sich derweil zu einem modernen urbanen Zentrum, das mit Kulturangeboten, Gastronomie und Architektur punktet.

Für Paraguay bietet die WM-Teilnahme eine willkommene Gelegenheit, sich auf der globalen Touristiklandkarte stärker zu positionieren. Neben der Hauptstadt Asunción gewinnen ländliche Regionen und Ökotourismus an Bedeutung – Orte, an denen traditionelle Lebensweisen noch greifbar sind und unberührte Natur auf Entdeckerinnen und Entdecker wartet.