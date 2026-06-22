Alle fit vor Argentinien-Duell: Rangnick hat seine Startelf gewählt

Ralf Rangnick geht ohne Sorgen in die Partie: Alle Spieler des ÖFB-Kaders sind für das WM-Gruppenspiel gegen Argentinien am Montag, 22. Juni 2026, um 19 Uhr fit und verfügbar. Die Startelf steht fest, die Spieler wurden bereits eingeweiht. „Die Mannschaft weiß es endgültig“, sagte der Teamchef – ließ aber bewusst offen, in welche Richtung seine Entscheidung geht: „Es kann sein, dass wir auf der einen oder anderen Position etwas verändern, aber es kann auch sein, dass wir in der gleichen Formation spielen.“

Personelle Fragen

Besonderes Augenmerk liegt auf Stefan Posch. Der Verteidiger, der nach einem Kieferbruch zuletzt nur mit Spezialmaske trainieren konnte, steht vor seiner Rückkehr in die Startelf. Auch David Alaba absolvierte nach muskulären Beschwerden den abschließenden Belastungstest – doch vieles spricht dafür, dass Kevin Danso seinen Platz in der Innenverteidigung behalten wird.

Im Sturm deutet nach seinem überzeugenden Auftritt gegen Jordanien alles auf Marko Arnautovic hin, Michael Gregoritsch wartet als direkte Alternative. Offen ist noch die Besetzung der Zehnerposition. Konrad Laimer bekleidete diese Rolle bereits gegen Jordanien und bringt vor allem im Gegenpressing und bei Ballgewinnen klare Qualitäten mit. Carney Chukwuemeka und Paul Wanner stehen als Optionen bereit, sollte Rangnick dort umdenken.

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Einzelgespräche geführt

Dass die Startelf-Entscheidung nicht ohne persönliche Gespräche getroffen wurde, betonte der ÖFB-Teamchef ausdrücklich. „Es gab natürlich auch speziell gegenüber den Spielern, die nicht in der Startelf stehen, auch das ein oder andere Einzelgespräch“, erklärte Rangnick.

Das abschließende Training absolvierte der Kader bei rund 30 Grad im Cotton Bowl Stadium in Dallas – die letzte Vorbereitung vor dem Kräftemessen mit Titelverteidiger Argentinien.