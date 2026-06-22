Zwei offene Fenster gegenüber? Auf keinen Fall! Der Durchzug – propuh, promaja, promaha – gilt am Balkan als gefährlich wie kaum etwas. Aber stimmt das medizinisch? Wir nehmen den berühmtesten Mythos der Region freundlich unter die Lupe.

Der Schrecken aller Großmütter

Kaum ein Phänomen verbindet die Region so sehr. Egal ob propuh, promaja oder promaha: Der Durchzug wird gefürchtet wie ein stiller Feind, wie KOSMO schon augenzwinkernd beschrieb. Die Warnungen kennt jede:r. »Zatvori prozor, uhvatit će te promaja!« – mach das Fenster zu, der Durchzug erwischt dich! Schuld sind angeblich Erkältung, Nackenschmerzen, Ohrweh, sogar Gesichtslähmung.

Was die Medizin dazu sagt

Hier wird es spannend. Erkältungen werden durch Viren ausgelöst, nicht durch Zugluft an sich. Ein kühler Luftzug allein macht niemanden krank, wie auch Gesundheitsportale erklären. Trotzdem hat das Gefühl einen Kern. Kalte Zugluft kann Muskeln verspannen und Nacken oder Schultern steif machen. Wer ohnehin angeschlagen ist, friert leichter – krank macht aber das Virus.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Faktencheck Durchzug

Erkältung = Viren. Zugluft allein verursacht keine Infektion.

Kalter Luftzug kann Muskeln verspannen (steifer Nacken, Schulterschmerz).

Gegen Viren helfen Hände waschen und Abstand, nicht geschlossene Fenster.

Lüften ist gesund: frische Luft senkt die Virenlast im Raum.

Warum der Glaube trotzdem bleibt

Mythen halten sich aus gutem Grund. Sie geben ein Gefühl von Kontrolle und werden über Generationen weitergegeben. Der Durchzug ist Teil unserer Familiensprache geworden. Und ein bisschen Vorsicht schadet nicht. Wer verschwitzt im kalten Luftzug sitzt, fühlt sich danach oft unwohl. Mama hat also nicht ganz unrecht – nur die Begründung stimmt nicht.

Faktenbox