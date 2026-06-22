Das Tetka-Universum: Die Tanten-Typen, die jede Familie kennt

Sie weiß alles, sieht alles und füttert alle: die Tetka. In keiner Balkan-Familie fehlt sie – und meistens gibt es gleich mehrere. Eine liebevolle Typologie der Tanten, bei der du garantiert deine eigene wiedererkennst.

Die Tetka ist eine Institution

„Tetka“ ist mehr als ein Verwandtschaftsgrad. Auch Nachbarinnen, Freundinnen der Mutter und entfernte Bekannte sind selbstverständlich „Tetka“. Sie hält die Familie zusammen. Die Tetka organisiert, vermittelt, tratscht und sorgt dafür, dass niemand hungrig bleibt.

Welcher Tanten-Typ ist deine?

Jede Familie hat ihren eigenen Mix. Meistens vereint eine einzige Tetka gleich mehrere dieser Typen.

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Die Tanten-Typen

Die Köchin: „Jedi još malo!“ – Nein ist keine Option.

Die Reporterin: weiß Neuigkeiten, bevor sie passieren.

Die Heiratsvermittlerin: hat für dich schon jemanden im Kopf.

Die Kritikerin: kommentiert Frisur, Gewicht und Gehalt.

Die Großzügige: drückt dir beim Abschied Geld in die Hand.

Die Beschützerin: stellt sich vor dich, egal was war.

Warum wir sie nicht missen wollen

Bei allem Augenrollen gilt: Hinter jeder Frage und jedem Kommentar steckt echte Zuneigung. Die Tetka ist das Herz vieler Feste – in der Heimat wie in Wien. Beim Sonntagskaffee, bei der Hochzeit, am Telefon: Ohne Tetka ist es nur halb so schön. Genau dieses Familiengefühl beschreibt auch unser Text über die Heimreise im Sommer.

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