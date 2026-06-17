Es ist nur eine Frage. „Wann kommt ihr?“ Doch in ihr steckt eine ganze Welt. Erwartung, Liebe und ein bisschen Pflichtgefühl. Viele in der Diaspora kennen dieses Gefühl genau.

Eine Frage, die schon im Mai beginnt

Der Anruf kommt früh im Jahr. Die Tetka fragt, die Baka fragt, alle fragen. „Kad dolazite?“ – wann kommt ihr endlich? Hinter der Frage steckt keine Last. Es ist Sehnsucht. Trotzdem spüren viele einen leisen Druck, jeden Sommer zu fahren.

Zwischen Wiener Alltag und Heimat

Der Urlaub ist knapp. Die Fahrt ist lang. Und die Heimat ruft trotzdem jedes Jahr. Viele kennen den inneren Spagat. Manche denken sogar laut darüber nach, ganz in die Heimat zurückzukehren. Andere wollen einfach einmal das Meer ohne Programm genießen. Beides darf sein.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Warum diese Fahrt mehr ist als Urlaub

Die Heimreise ist ein Band. Sie hält Sprache, Erinnerung und Familie zusammen. KOSMO hat oft beschrieben, warum wir den Heimat-Urlaub so lieben. Auch wirtschaftlich zählt diese Bindung. Aus Österreich fließen jeden Sommer Besuche und Hilfe in die Heimat. Die Diaspora bleibt so ein fester Anker.

Was bleibt, wenn man nicht fährt

Manches Jahr passt die Reise einfach nicht. Die Arbeit, das Geld oder die Gesundheit kommen dazwischen. Das ist kein Versagen. Wer heuer nicht fährt, muss kein schlechtes Gewissen haben. Nähe entsteht auch über Telefon und Videoanruf. Die Frage „Kad dolazite?“ bleibt ja bestehen – und mit ihr die Vorfreude.