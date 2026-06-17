Grüne Karte für die Heimfahrt 2026: Wo Sie die Versicherungskarte brauchen und was sie deckt

Vor jeder Heimfahrt stellt sich dieselbe Frage. Brauche ich die Grüne Karte? Für einige Länder am Westbalkan ist sie Pflicht. Dieser Ratgeber zeigt, wo sie gilt, was sie deckt und was Sie bei einem Unfall tun.

Was ist die Grüne Karte?

Die Grüne Karte heißt heute Internationale Versicherungskarte (IVK). Sie belegt Ihren Kfz-Haftpflichtschutz im Ausland. Ihre Versicherung stellt sie kostenlos aus. Früher war das Dokument tatsächlich grün. Heute akzeptieren viele Stellen auch eine Schwarz-Weiß-Version. Führen Sie sie trotzdem als Ausdruck mit, denn nicht jede Grenze prüft digital.

Was die Karte abdeckt – und was nicht

Die IVK deckt nur die Haftpflicht. Das heißt: Sie zahlt Schäden, die Sie anderen zufügen. Schäden am eigenen Auto sind nicht enthalten. Für das eigene Fahrzeug brauchen Sie eine Kaskoversicherung. Prüfen Sie außerdem Ihren Schutzbrief. Nicht jeder Pannenschutz gilt automatisch am ganzen Westbalkan.

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In welchen Ländern die Karte Pflicht ist

Für Bosnien-Herzegowina und Montenegro ist die IVK verpflichtend. Ohne sie drohen Probleme an der Grenze. Packen Sie das Dokument also unbedingt ein. Serbien ist ein Sonderfall. Formell gilt dort seit 2012 das Kennzeichenabkommen. Der ÖAMTC empfiehlt die Karte aber weiterhin, weil sie streng kontrolliert wird. Für Kroatien und Slowenien brauchen Sie die Karte nicht. Beide sind EU-Mitglieder. Das österreichische Kennzeichen genügt dort.

Was tun bei einem Unfall im Ausland?

Bewahren Sie zuerst Ruhe und sichern Sie die Unfallstelle. Notieren Sie dann alle wichtigen Daten. Dazu zählen Kennzeichen, Name und Versicherung der Gegenseite. Füllen Sie den Europäischen Unfallbericht gemeinsam aus. Machen Sie zusätzlich Fotos von Schäden und Position. Rufen Sie bei größeren Unfällen immer die Polizei. Melden Sie den Schaden rasch Ihrer Versicherung. Heben Sie alle Belege gut auf. Die IVK nennt im Ernstfall die zuständige Stelle vor Ort.

Das muss mit

• Internationale Versicherungskarte (IVK) als Ausdruck.

• Zulassungsschein und gültiger Führerschein.

• Kaskoschutz und Schutzbrief auf Geltung am Balkan prüfen.

• Warndreieck, Warnwesten für alle und Verbandskasten.

• Vignette und Maut für die Transitländer. Faktenbox

• IVK Pflicht für: Bosnien-Herzegowina und Montenegro (sowie u. a. Albanien, Nordmazedonien).

• Serbien: formell nicht nötig, vom ÖAMTC aber empfohlen.

• Kroatien & Slowenien: keine IVK nötig (EU, Kennzeichenabkommen).

• Deckung: nur Haftpflicht (Schaden an Dritten); kein Kasko für das eigene Auto.

• Kostenlos: Die Karte stellt Ihre Kfz-Versicherung gratis aus.

Checkliste fürs Auto

Prüfen Sie vor der Abfahrt mehr als nur die Versicherung. Auch andere Dinge sind gesetzlich vorgeschrieben. Was genau laut Gesetz ins Auto gehört, lesen Sie im KOSMO-Ratgeber. Eine breitere Vorbereitung bietet die Übersicht zur Sommerroute Balkan.