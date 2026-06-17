Balkan-Grenzen im Sommer 2026: EES, ETIAS, Wartezeiten und die besten Reisetage

Die Heimreise-Welle rollt. Im Sommer 2026 drohen lange Wartezeiten an den Grenzen. Das neue EU-System EES verändert die Kontrollen grundlegend. Dieser Ratgeber erklärt, wen es betrifft und wie Sie viel Zeit sparen.

Was ist das EES – und wen betrifft es?

Die EU hat das Ein- und Ausreisesystem EES eingeführt. Es ist seit 10. April 2026 voll in Betrieb. Das System registriert Ein- und Ausreisen digital. Statt eines Stempels werden nun biometrische Daten erfasst. Konkret sind das vier Fingerabdrücke und ein Gesichtsfoto. Das gilt an allen Schengen-Außengrenzen.

Betroffen sind Drittstaatsangehörige. Wer also nur einen Pass aus Serbien, Bosnien oder Montenegro hat, wird erfasst. Die EU erklärt das EES im Detail. Wer einen österreichischen oder EU-Pass besitzt, ist nicht betroffen. Doppelstaatsbürger reisen am einfachsten mit dem EU-Dokument. Prüfen Sie vor der Fahrt, welcher Pass für wen gilt.

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Die 90/180-Regel kurz erklärt

Das EES überwacht auch die erlaubte Aufenthaltsdauer. Für Kurzaufenthalte gelten maximal 90 Tage pro 180 Tage. Diese Regel betrifft Reisende ohne EU-Pass. Für die meisten Sommer-Besuche ist das kein Problem. Wer aber lange bleibt, sollte die Tage zählen. Sonst drohen bei der Ausreise Probleme.

ETIAS kommt Ende 2026

Auf das EES folgt bald die nächste Stufe. ETIAS startet voraussichtlich im letzten Quartal 2026. Es ist eine Reisegenehmigung, kein Visum. Visumbefreite Nicht-EU-Bürger müssen sie dann vorab beantragen. Das betrifft auch Reisende aus Serbien, Bosnien und Montenegro. Planen Sie das für künftige Reisen ein.

Die wichtigsten Stau-Brennpunkte für Wiener

Auf der Südroute staut es sich oft bei Spielfeld (A9). Auch der Karawankentunnel (A11) ist ein Nadelöhr. Beide treffen Reisende Richtung Slowenien und Kroatien. Wer weiter nach Serbien oder Bosnien fährt, braucht Geduld. Laut Berichten dauert die Passkontrolle teils über eine Stunde. Besonders Reisebusse stehen lange an, wie auch die Reisehinweise des Auswärtigen Amts bestätigen.

So reisen Sie schneller

Fahren Sie möglichst unter der Woche. Wochenenden sind am vollsten. Früher Morgen oder späte Nacht entlasten zusätzlich. Prüfen Sie die Lage vorab. KOSMO zeigt die Wartezeiten an den Balkangrenzen in Echtzeit. Dazu gibt es Geheimtipps für schnellere Grenzübergänge und die große Übersicht zur Sommerroute Balkan.

Reisetage Montag bis Donnerstag bevorzugen.

Sehr früh am Morgen oder spät nachts fahren.

Alternative Grenzen statt der Hauptübergänge nutzen.

Checkliste für die Grenze

Halten Sie alle Dokumente griffbereit. So vermeiden Sie hektisches Suchen an der Kontrolle. Das spart Zeit für Sie und für die Wartenden hinter Ihnen.