Sommerroute Balkan: Alles was Sie jetzt wissen müssen

Die sommerliche Urlaubssaison bringt ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Straßen mit sich, die Österreich mit den Balkanstaaten verbinden. Jedes Jahr machen sich zahlreiche in Österreich lebende Menschen auf den Weg Richtung Süden. Für viele ist das Auto dabei die praktischste Wahl – doch die Reise erfordert eine gute Vorbereitung, da jedes Durchreiseland unterschiedliche Vorschriften, Vignettenregelungen, Mautsysteme und Kosten hat.

KOSMO bietet Ihnen einen kompakten Überblick über die wichtigsten Informationen: von Vignettenpreisen über Tank- und Ladestationen bis hin zur aktuellen Lage an den Grenzübergängen.

Vignetten und Mautgebühren

Ob Sie aus Wien oder einem anderen Ort starten – für die Fahrt auf Österreichs Autobahnen ist eine gültige Vignette erforderlich. Wer keine Jahresvignette (103,80 Euro) besitzt, kann eine Tagesvignette um 9,30 Euro erwerben. Alternativ stehen auch Zehn-Tages-Vignetten (12,40 Euro) und Zwei-Monats-Vignetten (31,10 Euro) zur Verfügung. Diese können über die offizielle Website der ASFINAG oder an Verkaufsstellen in ganz Österreich gekauft werden. Bei Online-Kauf ist die Vignette auf Wunsch sofort gültig.

Trotz gültiger Vignette ist auf bestimmten Autobahnabschnitten in Österreich eine zusätzliche Maut zu entrichten – die sogenannte „Streckenmaut“. Betroffen sind folgende Strecken: A10 Tauerntunnel und Katschbergtunnel, A13 Brenner, A9 Gleinalmtunnel und Bosrucktunnel, S16 Arlberg sowie A11 Karawankentunnel.

Die Zahlung erfolgt entweder direkt an Mautstationen oder digital per App oder Online-Portal. Alle Informationen finden Sie auf der Website der ASFINAG – der offiziellen Autobahn- und Schnellstraßenbetreibergesellschaft Österreichs.

Vignetten in Slowenien

Reisende, die auf dem Weg zu ihrem Reiseziel die slowenischen Autobahnen nutzen, benötigen eine gültige Vignette. Eine Wochenvignette ist für 16 Euro erhältlich, darüber hinaus gibt es Monats- und Jahresvignetten.

Die Vignetten können online über die offizielle Website der DARS oder physisch an autorisierten Verkaufsstellen gekauft werden.

Wer durch Ungarn reist und die Fahrt innerhalb von 24 Stunden abschließt, kann eine Tagesvignette erwerben. Diese gilt ab dem Zeitpunkt des Kaufs bis Mitternacht. Bei Vorausbuchung gilt sie von 00:00 bis 24:00 Uhr desselben Tages. Der Preis für die Tagesvignette beträgt 13,13 Euro (5.320 HUF).

Für längere Fahrten ist auch eine Zehn-Tages-Vignette verfügbar – für 16,33 Euro (6.620 HUF).

Vignetten können online über die offizielle Website der National Toll Payment Services PLC oder physisch an Verkaufsstellen nahe der Grenze oder an Tankstellen erworben werden. Wichtig: Wer ohne gültige Vignette auf die Autobahn auffährt, hat 60 Minuten Zeit, um eine passende Vignette zu kaufen und eine Strafe zu vermeiden.

Die Nutzung der Autobahnen in Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Serbien wird über Mautstationen abgerechnet. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der gefahrenen Strecke.

