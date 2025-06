Schreckliches Unwetter in Österreich: Blitz tötet Geschwister und Frau

Tödliches Drama in den Tiroler Alpen: Ein Blitzschlag riss drei Bergsteiger aus dem Leben, als sie versuchten, dem aufziehenden Unwetter zu entkommen.

Drei Bergsteiger sind am Sonntag in den Tiroler Alpen durch einen Blitzeinschlag tödlich verunglückt. Die Opfer – zwei Brüder im Alter von 62 und 60 Jahren sowie die gleichaltrige Ehefrau des jüngeren Bruders – befanden sich auf einer Bergtour zur 2.600 Meter hohen Mittagspitze im Gemeindegebiet Flirsch. Alle drei waren österreichische Staatsangehörige.

Als sich gegen 12.30 Uhr die Wetterlage verschlechterte, traten die Wanderer den Rückweg an. Im Tal kamen sie jedoch nie an. Besorgte Familienangehörige schlugen Alarm, woraufhin die Behörden eine Suchaktion einleiteten. Neben Einsatzkräften am Boden wurde auch ein Hubschrauber zur Unterstützung angefordert.

⇢ Tödlicher Ausritt: Frau stirbt vor Augen ihrer Tiere durch Blitzschlag



Tragischer Fund

Die Suchmannschaften entdeckten die drei Personen schließlich leblos in einer Höhe von etwa 2.200 Metern unweit eines markierten Wanderweges. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Bergsteiger feststellen. Nach ersten Erkenntnissen wurden alle drei Opfer von einem Blitz getroffen und starben unmittelbar an den Folgen des Einschlags.

⇢ Wetter-Alarm: Superzellen mit Tornado-Potential möglich



Die Wandergruppe hatte versucht, dem aufziehenden Unwetter zu entkommen, wurde jedoch von den heftigen Gewittern eingeholt, bevor sie eine sichere Zone erreichen konnte.