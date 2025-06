Tödlicher Ausritt: Frau stirbt vor Augen ihrer Tiere durch Blitzschlag

Ein Ausritt mit Pferd und Hund endet für eine 60-Jährige in Nordrhein-Westfalen tödlich. Als das Gewitter aufzieht, trifft sie der Blitz mit voller Wucht.

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Samstag in Wilnsdorf im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Eine 60-jährige Frau wurde bei einem Spaziergang mit ihren Tieren vom Blitz getroffen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Frau hatte zuvor ihr Pferd von einer Koppel oberhalb der Franz-Dango-Straße geholt und wollte mit dem Tier sowie ihrem Hund in der Region Siegerland spazieren gehen.

Das Unglück nahm seinen Lauf, als plötzlich ein schweres Gewitter über die Gemeinde im Kreis Siegen-Wittgenstein aufzog. Kurz nachdem die Frau die Koppel verlassen hatte, wurde sie vom Blitz getroffen. Wie die Polizei mitteilte, gab es keine menschlichen Zeugen des Vorfalls – „außer ihren Tieren“.

Passanten entdeckten die leblose Frau gegen 10 Uhr und alarmierten sofort die Einsatzkräfte.

Rettungseinsatz vor Ort

Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an, darunter auch ein Hubschrauber. Trotz umgehend eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen kam für die 60-Jährige jede Hilfe zu spät. Während die Frau den Blitzschlag nicht überlebte, blieben ihr Hund und ihr Pferd unverletzt.

Der tragische Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Unglücke ein. In den vergangenen Wochen wurden in Deutschland bereits mehrere Personen durch Blitzeinschläge verletzt.

Wetterdienste warnen die Bevölkerung daher regelmäßig vor den Gefahren bei aufziehenden Gewittern.