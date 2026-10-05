KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Rückkehr

Nach 42 Jahren in Österreich: Warum Ivka und Ante zurückkehrten

Nach 42 Jahren in Österreich: Warum Ivka und Ante zurückkehrten
Foto: Mit KI erstellt
2 Min. Lesezeit |

42 Jahre Österreich, dann der Abschied – ein Ehepaar wählt ein Dorf mit zehn Einwohnern als neues Zuhause.

Nach mehr als vier Jahrzehnten in Österreich haben Ivka und Ante Cicic eine Entscheidung getroffen, die viele in der Diaspora kennen, aber nur wenige tatsächlich umsetzen: Sie sind zurückgekehrt. Ihr Ziel ist das Dorf Zvirnjača bei Kupres in Bosnien und Herzegowina, wo sie ihren Lebensabend verbringen wollen. Ihre Kinder und Enkel bleiben in Österreich.

Ante Cicic war im Jänner 1973 nach Österreich gegangen und hatte dort, wie viele Arbeitsmigrantinnen und -migranten seiner Generation, überwiegend als Arbeiter gearbeitet. Ivka war unter anderem im Krankenhaus tätig. 42 Jahre lang war Österreich ihr Lebensmittelpunkt – bis die beiden beschlossen, diesen Abschnitt zu schließen. Für Ivka war die Entscheidung keine schwierige: „Hier ist es für mich schöner.“

Dorf im Wandel

Das Dorf, in das sie zurückgekehrt sind, hat sich in den Jahrzehnten ihrer Abwesenheit grundlegend verändert. Zvirnjača zählte 1991 noch 317 Einwohnerinnen und Einwohner, 2013 waren es nur noch 132. Heute leben dort dauerhaft etwa zehn Menschen. Das Ehepaar Cicic genießt die Stille des Ortes und freut sich auf Besuche aus Österreich.

Die Verbindung zur alten Heimat blieb trotz der massiven Abwanderung bestehen. Nach dem Krieg organisierte die Diaspora aus Zvirnjača gemeinsam die Finanzierung einer asphaltierten Dorfstraße – ein konkretes Zeichen dafür, wie tief die emotionale Verwurzelung vieler ehemaliger Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Herkunftsort geblieben ist, auch über Jahrzehnte und Grenzen hinweg.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Korruptionsaffäre
MA 35 im Korruptions-Sumpf – Chefin gefeuert, Mitarbeiter in Haft
| Kunstfehler
Jahrelang Bauchschmerzen: CT enthüllt Schock-Fund
| Scooter-Unfall
Kollision in Altheim: Siebenjährige nach E-Scooter-Crash im Spital
| Deepfake-Skandal
,,Sehe Nacktbilder von mir“ – jede sechste Parlamentarierin betroffen
| Vermisstenfall
Tagelang spurlos verschwunden – jetzt ist Wiener Wirtin wieder aufgetaucht
MEHR AKTUELLE NEWS