Tausende Beschäftigte in Österreich müssen ihr Weihnachtsgeld spätestens Ende November oder Anfang Dezember erhalten. Doch ausgerechnet in der Gastronomie gelten überraschende Ausnahmen: Manche Arbeitnehmer müssen bis Ende Jänner 2027 auf ihr Geld warten.

Für viele Haushalte ist das Weihnachtsgeld fest eingeplant. Geschenke, offene Rechnungen oder die Ausgaben rund um die Feiertage sollen damit finanziert werden. Doch wann das zusätzliche Geld tatsächlich auf dem Konto sein muss, hängt in Österreich stark von der Branche ab.

Zwei wichtige Termine stehen unmittelbar bevor

Besonders relevant sind heuer der 30. November und der 1. Dezember 2026. Für Beschäftigte im österreichischen Hotel- und Gastgewerbe ist die Weihnachtsremuneration grundsätzlich am 30. November fällig. Das ergibt sich aus dem geltenden Kollektivvertrag.

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Im Handel gilt eine andere Frist: Handelsangestellte erhalten das Weihnachtsgeld normalerweise gemeinsam mit dem Novembergehalt, spätestens jedoch am 1. Dezember 2026. Auch der Kollektivvertrag für Handelsarbeiter sieht grundsätzlich diesen Termin vor. Wer in diesen Branchen arbeitet und sein Geld bis zum jeweils geltenden Fälligkeitstermin nicht erhalten hat, sollte deshalb seine Lohnabrechnung und die kollektivvertraglichen Regelungen überprüfen.

Gastronomie: Manche bekommen das Geld erst 2027

Eine wenig bekannte Besonderheit betrifft Arbeitnehmer, die erst vor Kurzem einen Job im Hotel- oder Gastgewerbe begonnen haben. Der Kollektivvertrag unterscheidet nämlich nach dem Eintrittsdatum.

Wer beispielsweise im Juli oder Oktober 2026 seine Beschäftigung aufgenommen hat, muss das anteilige Weihnachtsgeld grundsätzlich spätestens am 30. November erhalten. Anders sieht es bei späteren Neueintritten aus. Wer ab dem 1. November begonnen hat, kann sein anteiliges Weihnachtsgeld erst am 31. Dezember erhalten.

Noch länger müssen möglicherweise Beschäftigte warten, die erst im Dezember eingestellt werden. Für sie kann die Auszahlung gemeinsam mit dem anteiligen Urlaubsgeld bis zum 31. Jänner 2027 erfolgen. Zusätzlich können wirksam vereinbarte quartalsweise Auszahlungstermine gelten. Für fallweise Beschäftigte enthält der Gastronomie-Kollektivvertrag wiederum eine eigene Regelung ohne Anspruch auf diese Sonderzahlungen.

Das erklärt, warum zwei Mitarbeiter desselben Restaurants ihr Weihnachtsgeld zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhalten können, ohne dass der Arbeitgeber damit automatisch gegen Vorschriften verstößt.

Wer erst im Sommer begonnen hat, bekommt weniger

Auch die Höhe hängt von der Beschäftigungsdauer ab. Ein Beispiel: Ein Arbeitnehmer verdient monatlich 2.400 Euro brutto und hat laut Kollektivvertrag Anspruch auf ein volles Monatsgehalt als Weihnachtsgeld.

War er während des gesamten maßgeblichen Jahres beschäftigt, beträgt die Sonderzahlung grundsätzlich 2.400 Euro brutto. Hat er hingegen erst am 1. Juli angefangen und werden sechs von zwölf Monaten berücksichtigt, stehen ihm vereinfacht gerechnet 1.200 Euro brutto zu. Die genaue Höhe richtet sich nach dem Kollektivvertrag. Auch bestimmte Wartezeiten und Berechnungsvorschriften können eine Rolle spielen.

Auch Teilzeitkräfte sollten genauer hinsehen

Ein besonders wichtiger Punkt betrifft Arbeitnehmer, die regelmäßig länger arbeiten, als in ihrem Vertrag vereinbart wurde. Bei Teilzeitbeschäftigten müssen regelmäßig geleistete und bezahlte Mehrstunden grundsätzlich auch bei der Berechnung des Weihnachtsgeldes berücksichtigt werden, sofern sie nicht durch Zeitausgleich abgegolten wurden.

Wer beispielsweise einen Vertrag über 25 Wochenstunden hat, tatsächlich aber regelmäßig 30 Stunden arbeitet, sollte überprüfen, ob diese zusätzliche Arbeitsleistung korrekt eingeflossen ist. Bei Überstunden und Prämien gelten hingegen andere Regeln. Sie müssen nur dann berücksichtigt werden, wenn dies kollektivvertraglich oder vertraglich vorgesehen ist.

Warum netto oft mehr übrig bleibt

Das Weihnachtsgeld wird steuerlich grundsätzlich günstiger behandelt als das laufende Gehalt. Im Rahmen der gesetzlichen Begünstigungen werden Sonderzahlungen bis zum sogenannten Jahressechstel mit besonderen Steuersätzen abgerechnet. Für die ersten 620 Euro begünstigt besteuerter Sonderzahlungen pro Jahr fällt grundsätzlich keine Lohnsteuer an.

Darüber hinaus gilt innerhalb der entsprechenden Grenzen häufig ein Steuersatz von sechs Prozent. Sozialversicherungsbeiträge können trotzdem anfallen. Wie viel tatsächlich überwiesen wird, hängt unter anderem von der Höhe des Einkommens, bereits erhaltenen Sonderzahlungen und den geltenden Beitragsregeln ab.

Fehlendes Geld sollte rasch eingefordert werden

Wer trotz bestehendem Anspruch kein Weihnachtsgeld erhält oder eine falsche Berechnung vermutet, sollte nicht bis zum Jahreswechsel abwarten. Die Arbeiterkammer empfiehlt, den geltenden Kollektivvertrag, die eigenen Arbeitszeitaufzeichnungen und die Lohnabrechnung zu vergleichen. Offene Ansprüche sollten möglichst rasch und nachweisbar schriftlich geltend gemacht werden.

Der Grund: In manchen Kollektivverträgen gelten kurze Verfallsfristen. Wer zu lange wartet, riskiert unter Umständen, eine berechtigte Nachforderung nicht mehr durchsetzen zu können. Gerade rund um den 30. November und 1. Dezember lohnt sich deshalb ein Blick auf das Konto. Denn das Weihnachtsgeld ist bei entsprechendem Anspruch keine freiwillige Aufmerksamkeit des Arbeitgebers, sondern ein verbindlicher Bestandteil der Entlohnung.